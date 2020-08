Laura se fortalece a huracán categoría 4

El huracán Laura se fortaleció a categoría 4 de una escala de 5 y se convirtió en "extremadamente peligroso", indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Con vientos de hasta 220 km/h, Laura amenaza ahora las costas estadounidenses del golfo de México con una crecida de las aguas potencialmente "catastrófica".

Hurricane #Laura Advisory 27A: Air Force Hurricane Hunter Aircraft Reports Laura Has Become an Extremely Dangerous Category 4 Hurricane. Catastrophic Storm Surge, Extreme Winds, and Flash Flooding Expected Along the Northwest Gulf Coast Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Durante la madrugada el fenómeno meteorológico había alcanzado la categoría 3 en su paso por el Golfo de México.

En su paso por el Caribe, Laura provocó la muerte de al menos 11 personas en República Dominicana y Haití, además de provocar cortes de energía y afectaciones en viviendas de Cuba

Foto: AFP

El NHC inició durante esta mañana constantes llamados en redes sociales para que la población tome las precauciones ante el huracán Laura, el cual podría provocar daños en las casas, arrancar árboles y dejar sin suministro eléctrico y de agua por "días o por semanas".

La alerta se extiende desde la zona del Paso de San Luis, en Texas, hasta Ciudad Morgan, en Luisiana, donde se esperan "daños catastróficos por los vientos cuando el ojo del huracán Laura toque tierra".