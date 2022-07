Llama AMLO a mexicanos en EU no votar por políticos antiinmigrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que si políticos –como el gobernador de Texas- persisten en sus discursos antiinmigrantes, hará un llamado a los mexicanos o descendientes de mexicanos que residen en Estados Unidos, a que no voten por ese tipo de personajes que participen como candidatos en las elecciones de dicho país.

Se refirió a Greg Abott, quien ayer anunció que facultó las autoridades de Texas para detener migrantes y llevarlos hasta un puerto de entrada en la frontera para que sean deportados.

Te puede interesar: Gobernador de Texas emite orden ejecutiva para devolver migrantes a México

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se había pronunciado desde el jueves al respecto, diciendo que no hay fundamento legal, porque le corresponde al gobierno federal, rechazando esa medida, AMLO refirió en su conferencia matutina de esta viernes, que no le corresponde legalmente esa decisión al gobernador de Texas.

“Tiene que ver con el gobierno federal de Estados Unidos, sin embargo como hay elecciones, en noviembre, entones buscan sensacionalismo, amarillismo… tener simpatías”, señaló.

Afirmó que aunque es respetuoso de la soberanía de los países “no vemos bien que haya campañas anti migrantes con propósitos electorales”.

El Paso

“Lo considero inmoral, politiquero, entonces creo yo que los migrantes que han ayudado, contribuido a la construcción de ese gran país, gran nación, donde hay inmigrantes de todo el mundo, a los que les dio refugio, (que han sido) perseguidos de todo el mundo”.

Agregó el presidente de México, que no cree que “a nuestros connacionales” y personas oriundas del continente americano, les agrade esa política antiinmigrante, “es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

Señaló que si hay un candidato de un partido que maltrata a migrantes y mexicanos, “vamos a pedirles a nuestros paisanos, nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos o esos candidatos”.

El funcionario explicó que muchos de los que viven en Texas tienen orígenes mexicanos, porque Texas pertenecía a México y aclaró que hay en Estados Unidos 38 millones de personas de origen mexicano, “gente trabajadora, buena, que no debe ser maltratada”, como tampoco ningún migrante.

Indicó que el llamado que hace aplica para todos los migrantes de cualquier país.

Recordó que en Texas hay políticos de origen mexicano, cubano, asiático, entre otros que no van a apoyar a partidos o “políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en el uso de la fuerza” o la militarización.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Qué no está en la biblia, que hay que proteger al forastero, no maltratarlo y muchos son evangélicos o católicos y por qué no cumplen con las escrituras, por qué esa hipocresía ese doble discurso, nomás para sacar votos, es muy vulgar hacer eso”, cuestionó.