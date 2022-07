Niño fallece al tratar de meterse en un globo para sorprender a su familia

Karlton Noah Donaghey, un niño de cinco años, falleció al envenenarse con helio después de que intentara meterse en un globo que era de su tamaño cuando intentaba sorprender a su familia.

La familia terminó por hacer viral su historia cuando comenzó a publicar en redes sociales su pena ante el terrible accidente que protagonizó el menor. Karlton era el más pequeño de cuatro hermanos y disfrutaba de un día en el jardín de su casa con unos vecinos cuando ocurrió la situación.

Para sus parientes el niño tenía un brillante futuro al ser muy bien portado, tener buenos modales y no fallar en la escuela, por lo que muchos planes para lo que esperaban fuera su larga vida se vieron frustrados.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE CON EL GLOBO?

La situación ocurrió en Gateshad, ciudad en el nordeste de Inglaterra el pasado 23 de junio cuando Karlton tuvo la idea de meterse en un globo con forma de dinosaurio de su tamaño para sorprender a su familia que disfrutaba de un día con sus vecinos.

El globo fue adquirido por la familia durante una visita al parque de diversiones The Hoppings en Newcastle, después de que el niño tuviera un muy buen comportamiento y para recordar la primera vez que visitaba el parque.

Para su acto, el niño se metió con el globo al baño de su casa y comenzó a intentar ponérselo como disfraz. Minutos después, la madre del menor, Lisa Donaghey, entró al baño y lo encontró en el suelo con el globo sobre su cabeza y el cuello.

“Era un globo de dinosaurio que era del mismo tamaño que él. Creo que se metió en el globo para ser un dinosaurio para salir y sorprender a sus sobrinas. Le saqué el globo y grité”, relató la madre al ser entrevistada por medios locales.

Con rapidez, Lisa tomó a Karlton y lo llevó hasta el patio al ver que tenía los ojos muy abiertos y se encontraba pálido. Su vecina, de nombre Amiee Morrison, al saber de primeros auxilios comenzó a hacer técnica de RCP al niño hasta que los paramédicos llegaron a la casa.

“Me derrumbé afuera en el césped. Debo haber gritado y gritado y gritado. No podía soportar volver a entrar. Mi hijo pequeño estaba siendo tratado. Yo estaba entumecido por el miedo y el terror”, comentó la madre Lisa.

Después de ser trasladado al hospital, el niño ingresó a la sala de cuidados intensivos del Hospital Infantil Great North y tuvieron que colocarle un ventilador para mantenerlo con vida. Para el 29 de junio se decidió apagar el ventilador después de que comenzara a sufrir de fuertes convulsiones y de empeorar su condición, por lo que Karlton falleció.

“Él estaba tratando de seguir peleando, pero sabía que estaba peleando con una pequeña onza de energía, lo estaba sacando todo él”, contó Lisa sobre cómo vivió los últimos momentos con su hijo. “Le dije: ‘Deja de ser valiente, vete a dormir’… ‘Solo cierra los ojos y descansa’ y ‘No te preocupes por mami’”.

Aunque no fue confirmado por los médicos del hospital, se cree que la causa de fallecimiento de Karlton fue envenenamiento por la ingesta de helio, material con el que estaba inflado el globo de dinosaurio. Por ello, Lisa y Karl Donaghey, padres del menor, advirtieron a los padres para que tengan cuidado con el helio y las sustancias con las que están inflados los globos y tomen mayores preocupaciones para mantenerlos lejos del peligro.

FAMILIA SE UNE EN MEMORIA DEL NIÑO

Después del fallecimiento de Karlton, varios miembros de la familia colocaron fotos de él en sus perfiles y publicaron sentidos mensajes, lo que permitió que su historia se diera a conocer.

“Karlton falleció en paz después de un trágico accidente el jueves 23 de junio. Karlton era demasiado preciado para este mundo y no tenemos palabras por el momento”, escribió la familia en un comunicado que varios de los parientes publicaron en sus redes sociales. “Que descanse en paz, mi chico guapo, has tocado tantos corazones y has peleado una buena y larga batalla en los últimos días, pero sabemos que ahora estabas listo y en paz”.

Posteriormente, la familia decidió abrir una cuenta en Go Fund Me para recibir fondos para el funeral y servicio en memoria de Karlton. Tras ser publicada la cuenta el pasado 30 de junio ya se han recibido 314 donativos y una cantidad de 7,645 libras, cerca de 190 mil pesos mexicanos.

