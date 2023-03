[Podcast] Las claves del mundo | El grito feminista estremeció al mundo

ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Kilométricas mareas moradas y verdes inundaron las calles de todo el mundo el pasado 8 de marzo con la movilización de decenas de miles de mujeres en varios países con motivo del Día Internacional de la Mujer para denunciar la violencia machista, reclamar una igualdad real de género y la defensa de los derechos de las mujeres en varias naciones que los están vulnerando, con el ojo puesto especialmente en países como Afganistán e Irán, pero sin dejar de voltear hacia América Latina por el considerable aumento de los feminicidios.

Con gritos de “¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!”, en México… "¡Justicia para las que ya no están", en Colombia… "¡No, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno!”, en Venezuela… "¡Ya no vamos a quedarnos calladas!”, en Pakistán… y “¡El feminismo será inclusivo o no será!”, en España, los conglomerados femeninos tomaron las principales calles de decenas de países para unirse en una sola voz que reclama una sociedad más justa e igualitaria.

Miles de mujeres de todas las edades, desde niñas, hasta personas de la tercera edad, en pareja, en familias, con un grupo de amigas o como parte de organismos feministas se volvieron a reunir masivamente tras el parón derivado a la pandemia de Covid-19 que frenó un importante empuje del sector desde 2019, y como si no se hubiera puesto la pausa, las mujeres volvieron a exigir sus demandas a los respectivos gobiernos, arropadas por organismos internacionales o las propias autoridades nacionales.