Primer caso de viruela del mono confirmado en el Reino Unido: menos contagioso que el Covid, pero más letal

Según reportes oficiales de salud, el pasado 7 de mayo en Reino Unido fue detectada una rara pero potencialmente mortal enfermedad; la viruela del mono.

Este virus es mucho más contagioso que el que provoca la Covid-19, y puede ocasionar síntomas similares al resfrió, pero acompañados por sarpullido con pus en el cuerpo.

En América, sin embargo, no sería algo nuevo, pues en 2003 se registró un brote en los Estados Unidos, cuando el virus fue diseminado por roedores infectados importados de África.

En un comunicado emitido el sábado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, se dijo que una persona infectada habría contraído el virus mientras se encontraba en Nigeria y luego viajó a ese país, sin embargo la agencia no detalló la edad o el sexo del individuo.

Entre los síntomas de la viruela del mono, se encuentra el sarpullido con pus en el cuerpo (Foto: Cortesía | IMSS)

El paciente fue tratado en un centro especializado en enfermedades infecciosas en Londres, Reino Unido y ahora se mantienen en contacto con las personas que habrían estado en cerca del paciente infectado a fin de confirmar si se encuentran en riesgo de infección, detalló la agencia.

De acuerdo con los centros de control y prevención de enfermedades, la viruela del mono es muy rara en los Estados Unidos. El caso más reciente fue detectado en Maryland en noviembre de 2021, en una persona que había viajado a Nigeria.

¿Qué es la viruela del mono y cómo se disemina?

Aunque la viruela fue declarada erradicada en 1980, se sabe que esta enfermedad es causada por el mismo virus.

Fue en 1970 en la República Democrática del Congo, cuando se detectó el primer caso de viruela del mono. Desde entonces, según el Centro de Enfermedades Contagiosas, la mayor parte de los casos han sido reportados en el centro y oeste de África, incluyendo países como República Centroafricana, Costa de Marfil, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona.

La viruela del mono ha sido reportada fuera de África, pero es típicamente vinculada a viajes internaciones o al contacto con animales importados.

El virus entra también por rasguños en la piel, o al igual que el Covid-19, entra por el tracto respiratorio o contacto con ojos, nariz y boca. La transmisión entre personas generalmente ocurre a través de gotas de saliva grandes, que generalmente no viajan más de unos pocos metros.

Se necesita un contacto cara a cara prolongado para que se propague entre las personas.

Para evitar la propagación del virus, es recomendable el uso del cubrebocas (Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua)

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

La viruela del mono típicamente causa malestar leve, que puede durar por dos o cuatro semanas. En África, donde la enfermedad es más común, mueren alrededor de uno de cada diez personas que contraen el virus.

Los síntomas inicialesn incluye fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Además se detalla la aparición de una erupción que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, lo que puede ocurrir dentro de uno a tres días después de que una persona desarrolle fiebre.

La erupción comienza como protuberancias planas y rojas que se convierten en ampollas que se llenan de pus. Estos forúnculos forman una costra y se caen después de varios días.

Puede tomar entre cinco y 21 días para desarrollar síntomas después de haber contraído el virus. Hasta el momento no existe un tratamiento probado para el virus del mono.

¿Debería haber preocupación por la viruela del mono?

Es importante puntualizar que la viruela del mono no se propaga tan fácilmente entre personas y el riesgo general para el público en general es muy bajo", dijo el Dr. Colin Brown, director de infecciones clínicas y emergentes de UKHSA.

El director del Centro de Imunoterapia, Vacunas y Viroterapia de la Universidad del Estado de Arizona, dijo a Insider que el virus se encuentra mayormente en roedores en África y rara vez infecta a humanos.

