Rishi Sunak advierte decisiones difíciles y que arreglará los errores de Liz Truss

El nuevo primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, dijo este martes que la prioridad de su Gobierno será "la estabilidad económica" y devolver "la confianza" en el Reino Unido y advirtió de que se avecinan "decisiones difíciles".

Sunak se dirigió al país desde las puertas de su residencia oficial, en el número 10 de Downing Street, después de recibir el encargo de formar un Ejecutivo por parte del rey Carlos III, que previamente aceptó la dimisión de la primera ministra saliente, Liz Truss, en el palacio de Buckingham.

El dirigente, de 42 años y el primer hindú en ocupar el cargo, hereda un Partido Conservador dividido, la economía al borde de la recesión y el conflicto con la Unión Europea por el protocolo de Irlanda del Norte del Brexit.

Sunak declaró que el Gobierno de Truss "cometió errores" y sostuvo que él ha sido elegido por su partido "para arreglarlos", una labor que empieza "de inmediato".



Aseguró admirar "el noble objetivo" de su antecesora de querer promover el crecimiento en el Reino Unido, pero señaló que "falló" su estrategia, que abogaba por grandes recortes de impuestos sin detallar cómo se reduciría la deuda, lo que sembró el caos en los mercados financieros.

El Rey Carlos III recibe a Rishi Sunak durante una audiencia en el Palacio de Buckingham, en la que invitó al recién elegido líder del Partido Conservador a convertirse en Primer Ministro / Foto: Reuters

"Ahora mismo, nuestro país afronta una profunda crisis económica", afirmó Sunak, con expresión seria, para añadir que, a la hora de buscar soluciones, "mostrará compasión", como lo hizo, apuntó, al introducir el programa de protección del empleo cuando era ministro de Economía durante la pandemia.



"El Gobierno que dirijo no dejará a la próxima generación, a sus hijos y nietos, una deuda que fuimos demasiado débiles para pagar nosotros mismos", manifestó.



Sunak dijo que unirá a su partido y al país "no con palabras sino con actos" y prometió trabajar "día tras día" para cumplir con los ciudadanos, que, sin embargo, no han tenido la oportunidad de votarle en unas elecciones generales.

Es nieto de inmigrantes indios y estudió en escuelas de la élite británica. | Foto: AFP

"Este Gobierno tendrá integridad, profesionalismo y responsabilidad a todos los niveles", dijo el nuevo primer ministro, en un esfuerzo por distanciarse de los mandatos de sus dos predecesores,, a quienes no obstante rindió tributo." por el reto que afronta y mantuvo que respetará las promesas hechas en el manifiesto electoral con el que Johnson ganó por mayoría absoluta en 2019.

"Soy consciente del alto cargo que he aceptado y espero estar a la altura de sus exigencias. Cuando se presenta la oportunidad de servir, no puedes cuestionar el momento, solo tu disposición", afirmó.



Sunak añadió que guiará al país "hacia el futuro", poniendo el interés nacional "por encima de la política".



Se prevé que el nuevo primer ministro comparezca mañana ante el Parlamento, después de iniciar posiblemente hoy la formación de su gabinete de ministros.



La primera prueba de fuego llegará el 31 de octubre, cuando el Gobierno presentará su plan fiscal a medio plazo, con medidas para equilibrar las finanzas públicas.

Mientras tanto, la oposición en bloque pide que se celebren unas elecciones generales anticipadas para dar a los ciudadanos la opción de decidir su futuro, después de tener tres primeros ministros conservadores diferentes en menos de dos meses.