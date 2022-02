Rusia está a punto de invadir Ucrania, asegura Estados Unidos

Autoridades estadounidenses apuntaron que Rusia está a punto de invadir Ucrania este domingo, pues el presidente Vladimir Putin ha puesto en marcha su “manual” para un ataque armado al este del país europeo.

Así lo dio a conocer el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, sin embargo insistió que la situación aún se encuentra a tiempo de arreglar las tensiones que se viven a través de la vía diplomática.

“Todo lo que estamos viendo apunta a que esto va completamente en serio, a que están a punto de invadir”, señaló Blinken durante una entrevista con medios locales.

Joe Biden dispuesto a una reunión con Vladimir Putin

Por otro lado, Blinken aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en plena disposición para llevar a cabo una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en cualquier tipo de formato.

Lo anterior, precisó el secretario, tendrá la finalidad de evitar una guerra en Ucrania y resolver las tensiones que se viven en el territorio a través de la vía diplomática.

“Hasta que los tanques realmente estén rodando y los aviones volando, aprovecharemos cada oportunidad y cada minuto que tengamos para ver si la diplomacia aún puede disuadir al presidente Putin”, declaró Blinken.

Volodimir Zelenski pide alto al fuego

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió un “alto al fuego” inmediato en el este de su nación, ello luego de reunirse con su similar francés, Emmanuel Macron.

Además, el mandatario ucraniano solicitó que se reanudaran las negociaciones con Rusia bajo la égida de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

“Pedimos una reunión urgente del grupo de contacto trilateral (Ucrania, Rusia y OSCE) y el establecimiento de un alto al fuego inmediato”, solicitó Zelenski.