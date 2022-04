Hará reflexionar a quienes amenacen a Rusia: Putin tras pruebas con misil balístico

Rusia llevó a cabo este miércoles un lanzamiento de prueba del misil intercontinental Sarmat, calificado por el presidente Putin como un arma que hará reflexionar a quienes amenazan su país con una retórica agresiva.

El misil, que fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, alcanzó su destino a seis mil kilómetros de distancia en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka, en el Océano Pacífico.

"No tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo; se trata de un arma única, que reforzará el potencial militar de nuestras fuerzas armadas, garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva", declaró el presidente Vladimir Putin tras el anuncio televisivo de la prueba balística.

El Sarmat entrará en servicio en las fuerzas estratégicas rusas en la región siberiana de Krasnoyarsk una vez concluya el programa de ensayos, en sustitución del misil de emplazamiento en silo más potente del mundo, el RS-20B Voevoda, clasificado por la OTAN como SS-18 o Satán.

"El misil Sarmat es el misil más potente con el mayor alcance del mundo", subraya el comunicado del Ministerio de Defensa.

"Subrayo que en la creación del Sarmat solo se utilizaron ensamblajes, componentes y piezas de producción nacional", añadió, en un anuncio en televisión.

Según Putin, el misil balístico intercontinental pesado de quinta generación Sarmat es capaz de "derrotar a todos los sistemas antiaéreos modernos".

Esta arma forma parte de una serie de otros misiles presentados en 2018 como invisibles por Vladimir Putin. Entre ellos se encuentran los misiles hipersónicos Kinjal —como los que Moscú afirma haber usado contra objetivos en Ucrania el pasado mes de marzo— y Avangard.

El Sarmat, con un peso de más de 200 toneladas, logra en teoría mejores resultados que su predecesor, el misil Voevoda de 11 mil km de alcance.

En 2019, Putin dijo que el Sarmat no tenía "prácticamente ningún límite de alcance" y era capaz de "apuntar objetivos a través de los polos norte y sur".