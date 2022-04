Tiroteo deja al menos tres heridos en Washington

Un nuevo tiroteo se registró al noroeste Washington, D.C. dejando hasta el momento tres heridos, por que la policía acordonó el área para iniciar con las investigaciones pues se desconoces los motivos.

En conferencia de prensa, la Policía Metropolitana de Washington dio a conocer que el ataque se registró en Connecticut, donde los lesionados son dos adultos y un menor.

MPD is responding to the 4100 block of Connecticut Avenue, NW for the report of at least 2 shooting victims. There is a large police presence in the area. Updates will follow. — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022 4.22.22 DC officials provide an update on a shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW https://t.co/XrEla2gCxw — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022

La situación sigue en desarrollo, por lo que las autoridades no quisieron dar más detalles sobre los acontecimientos pero informaron que los heridos ya fueron trasladados a hospitales para ser atendidos y se encuentran estables.

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre el ataque, donde se aprecia el momento del tiroteo, así como la llegada de equipo SWAT (Special Weapons and Tactics, por sus siglas en inglés) que es la unidad de policías de élite incorporado a varias fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Estudiantes fueron evacuados de las escuelas en el área, mientras que más elementos de la policía arribaron al lugar para localizar a quienes resulten responsables.

Active shooter in Washington DC: Suspect posted this video online of the event. #activeshooter #DC #Washington pic.twitter.com/Dt2DLOABIW — Thieves Dared (@thievesdared) April 22, 2022 A SWAT armor vehicle just showed up to the scene with at least seven members inside. I cannot tell what agency or department they belong to. (@wusa9) pic.twitter.com/xbWmuJob2A — John Henry (@JohnHenryWUSA) April 22, 2022

Hasta el momento se desconoce si es uno o más los sospechosos, por lo que el área quedará acordonada y se tiene prohibido el paso.