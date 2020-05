¡Todos extrañamos nuestros maravillosos mítines!: Trump relanza su campaña

Donald Trump está inquieto. Quiere salir de la Casa Blanca, volver al terreno y promocionar la reactivación de una economía brutalmente impactada por la pandemia de Covid-19.

Seis meses antes de las elecciones presidenciales, Trump optó por regresar este domingo a la carrera en un entorno espectacular: el monumento a Lincoln, en el National Mall de la capital.

Mundo Trump y Macron coinciden en la "necesidad de reformar a la OMS"

Este nuevo intercambio virtual con la ciudadanía, que será transmitido en vivo por Fox News en horario central, fue denominado "Estados Unidos junto: volver al trabajo".

El lugar está cargado de símbolos. El enorme edificio de mármol blanco alberga una impresionante estatua de Abraham Lincoln. El decimosexto presidente, asesinado el 15 de abril de 1865, está entre los preferidos de los estadounidenses.

"Con suerte nuestro país pronto se arreglará. ¡Todos extrañamos nuestros maravillosos mítines, y tantas otras cosas!", escribió Trump en Twitter este domingo.

Hopefully our Country will soon mend. We are all missing our wonderful rallies, and many other things! https://t.co/LX8TyBzsXO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020

Si su larga serie de mensajes en esa red social del sábado es un indicador de lo que será su discurso este domingo, puede esperarse que Donald Trump ponga más el acento en la confrontación que en la unión.

"Los demócratas, como siempre, están buscando pelea. No hacen nada constructivo, incluso en tiempos de crisis", escribió en uno de sus tuits el presidente, que ha sido criticado por su falta de empatía desde el comienzo de esta crisis sanitaria sin precedentes.

Casi en simultáneo, George W. Bush, el último presidente republicano antes de Trump, lanzó el sábado un llamado a la unidad y la compasión apenas se supo que el número de fallecidos por Covid-19 había superado los 66.000.

"Recordemos cuán pequeñas son nuestras diferencias frente a esta amenaza", dijo en un video. "Recordemos que la empatía y la amabilidad son herramientas esenciales y poderosas".

Mundo ¿Quién se esconde tras las protestas a favor de Trump?

Más temprano, Trump había sufrido un desaire: los presidentes de las dos cámaras del Congreso rechazaron su propuesta de someter a pruebas rápidas para detectar Covid-19 a los senadores que se reunirán el lunes en sesión plenaria.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, hicieron una declaración conjunta para decir que el Congreso prefería seguir ayudando a los establecimientos de la primera línea de combate a la Covid-19.

Los parlamentarios se van a atener a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del médico del Congreso "hasta que estas tecnologías más rápidas puedan ser más accesibles a los estadounidenses", dijeron.

La capital de Estados Unidos está bajo confinamiento hasta el 15 de mayo.

Lincoln, "Un gran presidente"

Poco interesado por la historia, Donald Trump rara vez menciona a aquellos que lo precedieron en la Casa Blanca, salvo para criticar a su predecesor.

Abraham Lincoln, sin embargo, es una excepción a sus escasas referencias históricas. Desde que llegó al poder, el magnate republicano nunca ha dejado de alabar las cualidades del presidente que abolió la esclavitud, por lo general para poner de relieve sus propias virtudes.

El sábado retuiteó un mensaje de uno de sus entusiastas partidarios según el cual Trump hecho "más por los negros que todos los demás presidentes juntos".

"Es cierto", comentó el mandatario, señalando que Lincoln "no estuvo mal".

"A menudo bromeo diciendo que puedo ser más presidencial que cualquier presidente de este país, excepto por Abraham Lincoln. Nadie puede superar a Abraham Lincoln. ¡Un gran presidente!", había afirmado Trump en 2017.

"La mayoría de la gente ni siquiera sabe que era republicano (...) ¡Deberíamos insistir un poco más en eso!", añadió entonces.

Durante una reunión de campaña, luego que él remarcara en un discurso que adoraba al "Honesto Abe", el apodo dado a Lincoln, alguien en la multitud le gritó "Honesto Donald".

Trump recogió el guante con placer. "¡El honesto Donald, sí, gracias!".