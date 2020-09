Tormenta tropical Sally se convertirá en huracán: CNH

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) con sede en Miami informó que la tormenta tropical Sally avanzará el lunes hacia la zona norte-centro del Golfo de México, antes de convertirse en un huracán con dirección al sureste de Louisiana.

"Se espera un fortalecimiento durante el día más o menos y se prevé que Sally se convierta en un huracán esta noche, con la posibilidad de que aumente su fuerza antes de que el centro cruce la costa norte del golfo", dijo el CNH, con sede en Miami.

Mundo Petroleras detienen producción en Golfo de México por huracán

Sally es la segunda tormenta en menos de un mes que amenaza la zona y se espera que el lunes provoque fuertes precipitaciones y vientos de hasta 137 kilómetros por hora.

Los estados de Misisipi y Luisiana emitieron órdenes obligatorias de evacuación a los residentes de zonas bajas y el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, pidió una declaración federal de desastre y aconsejó a la gente que vive en la senda prevista de Sally que huya.

Los residentes del suroeste de Luisiana siguen limpiando los escombros y decenas de miles de casas están sin luz después de que el huracán Laura dejó un rastro de destrucción.

Las compañías energéticas se apresuraban a sacar a sus trabajadores de las plataformas de producción de petróleo y gas en alta mar. Chevron Corp, Equinor y Murphy Oil Corp cerraron sus pozos como precaución, mientras que la refinería Phillips 66 detuvo su procesamiento en sus instalación Alliance en la costa de Luisiana.

Echoing the thoughts of our colleagues on #wxtwitter, deep convection with Tropical Storm #Sally is producing a lot of gravity waves as seen by #GOESEast.



Think of it as dropping a large stone in water: ripples emanate outward. In the atmosphere, the stones are t-storms. pic.twitter.com/AjbD2iUCnD — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) September 14, 2020 11 AM CDT UPDATE: NOAA Hurricane Hunter aircraft finds that #Sally has strengthened into a hurricane with 85 mph max sustained winds. Special advisory to follow shortly. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/elyQPCgELT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020

A las 1300 GMT, Sally estaba a 185 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Misisipi, con vientos de 104 kilómetros por hora, según el CNH.

El centro advirtió que el avance de la tormenta podría ralentizarse en los dos próximos días, dejando caer entre 20 y 40 centímetros de precipitaciones en la costa y causando inundaciones generalizadas en los ríos.

A Hurricane Warning for #Sally is in effect from Morgan City, Louisiana to the Alabama/Florida border, including New Orleans. Tropical-storm-force winds will likely begin later today and this evening. Preparations to protect life and property should be rushed to completion. pic.twitter.com/mgwJ4ZId02 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020 #Sally is expected to move slowly over the next several days. Life-threatening flash flooding and river flooding is likely over portions of the central Gulf Coast from the western Florida panhandle to southeastern Louisiana. @NWSWPC forecasts 8-16” of rain, isolated areas to 24”. pic.twitter.com/PBpW2ja1E1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020









Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer