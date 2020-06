Trump anuncia que volverá a enviar iniciativa para eliminar DACA

El presidente de EU, Donald Trump, anunció que volverá a intentar cancelar el programa migratorio conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de que este jueves el Tribunal Supremo rechazase su primera tentativa de revocarlo.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que "en breve" enviarán "documentos mejorados" en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 650 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo.

En su opinión, este jueves "no se perdió ni ganó nada", y solo fue un "punt", es decir, una jugada utilizada en fútbol americano para mandar la pelota a campo contrario y alejar el peligro.

The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They “punted”, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court’s..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

"He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas buenos para nada, pero durante dos años se negaron a negociar. Han abandonado DACA. Según la decisión (del Supremo), los demócratas no pueden hacer ciudadanos a los DACA. ¡No ganaron nada!", dijo Trump.

El fallo del Supremo fue visto como una inesperada victoria por los cientos de miles de jóvenes inmigrantes amparados contra la deportación, aunque muchos alertaron este mismo jueves de que no se podrían fiar de que Trump no volviera a intentar cancelar el programa aprobado en 2012 por su predecesor, Barack Obama, a pesar de la popularidad de DACA, incluso entre los republicanos.

Trump anunció en septiembre de 2017 que cancelaba DACA bajo el argumento de que así ponía presión al Congreso para que demócratas y republicanos alcanzaran un acuerdo sobre este amparo migratorio que concede permiso temporal de trabajo y residencia para los jóvenes que llegaron al país siendo niños.

Sin embargo, las demandas contra su decisión fueron llegando y finalmente el caso arribó al Supremo, que este jueves no entró a considerar el programa en sí mismo sino el procedimiento seguido por el gobierno en su intento de anularlo.

En opinión del Alto Tribunal, la "rescisión total" de la Administración Trump de DACA fue "arbitraria y caprichosa", aunque dejó la puerta abierta para que el Gobierno intentara de nuevo cerrar el amparo si daba una explicación más detallada.

La decisión no sentó nada bien a Trump, que sufrió otro revés el lunes después de que el Supremo negara la razón a la Casa Blanca en un fallo que protege de la discriminación laboral a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ).

"Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen del Tribunal Supremo son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores", escribió Trump en Twitter este jueves.