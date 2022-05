Ucraniano fue torturado y enterrado vivo por soldados rusos: logró contar su historia

Como si se tratase de una película de ciencia ficción, un hombre ucraniano afirmó haber sobrevivido, luego de que fuera torturado y enterrado vivo junto con sus dos hermanos, por soldados rusos; por milagro logró escapar de la muerte y ahora recuerda el horror y cómo logró seguir con vida después del ataque.

Y es que, en medio de los acontecimientos de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzaron desde el pasado 24 de febrero, en internet y en los medios de comunicación han salido a la luz cientos de historias en medio de dicho escenario de guerra, como esta que, a continuación, te presentamos.

“ES COMO RESUCITAR”: MYKOLA KULICHENKO

Mykola Kulichenko, de 33 años, es el nombre de este sobreviviente que platicó a CNN la trágica experiencia que vivió al lado de sus hermanos, misma que busca sea conocida para que sirva en nombre de todos aquellos que no pudieron o no han podido hacerlo. “Es como resucitar”, puntualizó Mykola mientras contaba una historia que nunca pensó que sería capaz de compartir.

Al lado de una carretera remota en la región de Chernihiv, en el norte de Ucrania, Mykola muestra una tumba sin marcar, donde él y sus dos hermanos fueron enterrados tres semanas y media después del comienzo de la guerra, en una tierra conquistada por las fuerzas rusas. Los tres recibieron disparos, sin embargo, él fue el único que sobrevivió.

Te puede interesar: Lamenta juarense rescatado de Ucrania creación de grupo de amistad entre México y Rusia

A pesar de que los rusos habían ocupado la aldea de Dovzhyk desde el comienzo de la guerra, nada cambió para la familia de Mykola hasta el 18 de marzo, cuando una columna rusa fue bombardeada y los soldados comenzaron a buscar a los responsables, informó el medio mencionado.

He was able to get out of the grave after the shooting of the Russian military. Mykola Kulichenko from Chernihiv Region together with his brothers were taken out to be shot. The bullet went through Mykola's cheek, he got out of the grave and walked to the nearest village. pic.twitter.com/EqSYnm3Bye — Taras Topolia (@TarasTopolia) May 13, 2022

Cuando los militares rusos llegaron a la casa de los establos, donde Mykola vivía con sus dos hermanos: Yevhen y Dmytro, y su hermana Irrya, quien aún no se perdona el no haber estado en casa ese día, éstos pidieron a los tres hermanos que se arrodillaran frente al patio mientras registraban la casa para encontrar algo relacionado con la columna bombardeada.

No obstante, no pasó mucho tiempo cuando los rusos encontraron medallas militares de su abuelo y una bolsa militar propiedad de Yevhen, de 30 años, quien había sido paracaidista, lo que reforzó que ellos creyeran que los chicos tenían algo que ocultar. Fue así como, según lo narrado por Mykola, Jevhen y Dmytro fueron conducidos al sótano donde fueron interrogados durante tres días, mientras él esperaba que los rusos los liberaran, sin embargo, al cuarto día cambiaron de humor.

TORTURADOS HASTA QUE PERDIERON LA CONCIENCIA

“Me golpearon todo el cuerpo con una barra de metal y me pusieron una pistola en la boca”, comentó Kulichenko, añadiendo que fue torturada con sus hermanos hasta que perdió el conocimiento.

Leer Más: Ucrania es un pretexto de Occidente para una guerra no declarada, afirma Rusia

Asimismo, dijo que posteriormente les vendaron los ojos, les ataron las manos y los pies con cinta adhesiva y junto con cinco soldados rusos los condujeron en un vehículo militar a un terreno desolado, donde los pusieron de rodillas, con los ojos cerrados, mientras cavaban un pozo.

LOGRÓ ESCAPAR DE LA MUERTE

Al contar los detalles escalofriantes del día a CNN, recordó que primero escuchó un disparo detrás de él y luego Dmytro, de 36 años, el mayor de los tres, cayó al suelo y posteriormente sintió a Yevhen, el más joven, descender a su lado.

“Pensé que yo era el siguiente”, añadió, pero surgió un milagro, pues la bala que a él le habían disparado golpeó su mejilla y le salió por la oreja derecha; fue así como supo que, su única esperanza de supervivencia, era hacerse el muerto.

Según el ucraniano, no sabe por cuánto tiempo tuvo que fingir, esto luego de que los soldados golpearon los cuerpos de los hermanos en el pie, los cubrieron con tierra y se fueron. Con los brazos y las piernas todavía atados, logró maniobrar para salir de debajo del cuerpo de su hermano mayor y salir con vida.

Te puede interesar: Putin lanza amenaza a Suecia y Finlandia

“Me costaba respirar porque Dima (Dmytro) estaba acostado encima de mí, pero con mis manos y rodillas pude empujar a mi hermano mayor hacia el hoyo y luego salí”, argumentó. En medio de la oscuridad, según lo narrado, rebuscó por los campos hasta la casa más cercana, donde una mujer lo acogió, le curó las heridas y lo cuidó durante la noche antes de regresar con su hermana, que había estado esperando ansiosamente en la casa de su padre durante días.

“Llegué a casa y allí estaba Mykola. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿dónde están los demás? Dijo que no había más”, recordó sollozando Iryna, su hermana.

Mykola reconoció que fue un milagro el hecho de que haya podido sobrevivir a tan terrible experiencia que aparte de amargos recuerdos, le ha dejado cicatrices en la mejilla y detrás de la oreja, mismas que todavía se pueden ver hoy.

“Tengo suerte... y ahora solo tengo que seguir viviendo. Esta historia debe ser escuchada por todos, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo, porque esas cosas suceden y eso es solo mil millones”, puntualizó.

Al igual que con muchos otros crímenes de guerra denunciados por las fuerzas rusas, la historia de Mykola y sus hermanos solo pudo contarse cuando comenzó la retirada de Rusia de la región de Chernihiv a principios de abril; es así como Oficina del Fiscal del Distrito de Chernigov ha iniciado ahora una investigación sobre este tipo de sucesos.

Nota publicada por El Sol de Puebla