Zuckerberg donará 300 mdd para proceso electoral EU

Con el fin de ayudar a que el proceso electoral de Estados Unidos pueda enfrentar las dificultades relacionados con la pandemia de Covid-19, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que junto con su esposa Priscilla Chan, donarán 300 millones de dólares.

"Priscilla y yo apoyamos personalmente a dos organizaciones no partidistas que están trabajando para asegurarse de que se escuche la voz de todos los votantes en noviembre".

Detalló que 250 millones serán destinados al Center for Tech and Civic Life para proporcionar fondos y así los condados locales tengan el personal, la capacitación y el equipo que necesitan, mientras que los otros 50 millones están dirigidos al Centro de Innovación e Investigación Electoral para las oficinas de la Secretaría de Estado en todo el país.

La cifra se donará a dos organizaciones no partidistas para que recluten trabajadores de apoyo en el proceso electoral, arrienden lugares y compren equipos de protección personal (PPE), afirmó Zuckerberg en una publicación en Facebook.

En el mensaje, presidente ejecutivo de Facebook señaló que le preocupa la infraestructura electoral de Estados Unidos debido a la pandemia .

"Habrá niveles históricos de votación por correo y una mayor necesidad de trabajadores electorales y equipos para respaldar la votación sin contacto".

Destacó que los funcionarios electorales de todo el país están trabajando arduamente para garantizar que todos puedan votar y que cada voto pueda contarse, "queremos ayudar a asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para hacerlo".

Asimismo recordó que esto se suma a la campaña de registro de votantes más grande en la historia de Estados Unidos, la cual mantiene el objetivo de ayudar a más de cuatro millones de personas a registrarse para votar y brindar información autorizada sobre las elecciones en cada estado.

"La votación es la mejor forma en que hacemos que nuestros líderes rindan cuentas y nos aseguramos de que nuestro país se dirija en la dirección que queremos. Es fundamental para nuestra democracia que todos tengamos confianza en la integridad y legitimidad de nuestras elecciones, y eso significa tener confianza en que nuestro país tiene la infraestructura para garantizar que todos los votantes puedan hacer oír su voz".