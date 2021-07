Anuncia FGE investigación por agresión de escoltas

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se lleva a cabo una investigación por parte del Ministerio Público tras los hechos registrados en el restaurante Panic Botanic, donde dos supuestos escoltas golpearon hasta dejar inconsciente a un joven al interior del establecimiento.

Durante la madrugada del domingo se dio a conocer, a través de redes sociales, un video en donde se señalan a dos escoltas de un conocido empresario de la capital de haber golpeado a un joven al interior del restaurante Panic Botanic.

En el video se muestra cómo un hombre quedó tendido inconsciente sobre el suelo con la nariz sangrando. Asimismo se muestra la cara de dos individuos que fueron señalados como escoltas de “Yiyo Fernández”.

La FGE indicó que se abrió una carpeta de investigación ante los hechos que fueron denunciados de forma formal, por lo que el proceso de las indagatorias se encuentra abierto.

Asimismo se especificó que no se clausuró el establecimiento ubicado en el Paseo Central, sin embargo, no se brindó información sobre el futuro de los supuestos escoltas y si serán o no removidos de sus facultades como cuerpos de seguridad.