Aplicó centro de rehabilitación Doxa protocolos de seguridad en fuga de ocho internos

La clínica de tratamiento y atención de adicciones Doxa informó que se aplicaron los protocolos de seguridad de dar aviso a las autoridades y familiares de las personas usuarias que se amotinaron el pasado domingo 7 de julio en las instalaciones y que después de causar destrozos en el mobiliario e infraestructura, además de lesiones al cuidador, decidieron hacer una salida no autorizada para cumplir con la reglamentación del lugar.

Así lo informó Miguel Romero Martínez, quien mencionó que en el momento de su internamiento, se da aviso al Ministerio Público de que las personas ingresadas serán sujetas de un tratamiento, para que no se consideren como personas no localizadas. Explicó que por parte de las autoridades se emprendió una búsqueda, pero que al estar al tanto sus responsables legales, es decir, sus familias, los informes se darán de acuerdo a cada caso particular.

“Hicieron un motín y le pegaron al muchacho que traía las llaves de allá arriba y le quitaron las llaves. Quebraron puertas, ventanas, vidrios y luego se fueron por el taller, para arriba. Es la abstinencia de ir a consumir de ellos, ya se querían ir. Vino la Municipal y los ministeriales, se estuvieron mucho rato aquí haciendo preguntas. Ellos traen un reporte de los que se fueron. Fue una fuga, no los han encontrado, nomás agarraron a uno aquí, que iba ya para afuera y lo agarraron abajito de la alberca y lo metieron. Entre ellos mismos golpearon al muchacho, trae golpes en la nariz y en los ojos”, narró sobre los sucesos acontecidos el domingo.

Sobre el cuidador que fue herido, refirió que mientras la Policía se encontraba en el lugar, arribó una ambulancia de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), que lo trasladó a un hospital para su mayor atención médica para atender los golpes severos que presentaba en la cara, particularmente en la zona de la nariz.

“Ya se reportó con la Policía, también se reportó con las familias, ahí termina la responsabilidad de nosotros, porque ellos hicieron fuga, levantaron un motín”, explicó Miguel Romero Martínez.

Sobre los usuarios de Doxa, mencionó que las edades fluctúan entre 21 y 37 años; fueron ocho quienes hicieron la salida violenta y no autorizada y permanecen alrededor de 15 usuarios en la clínica. Miguel Romero destacó que los 15 que no estuvieron involucrados en el motín, se mantuvieron ajenos a los hechos violentos y manifestaron que ellos no salieron porque desean continuar con su proceso.

“Los que se quedaron aquí, se les agradeció a ellos, porque ellos sí quieren recuperar su estado de bienestar en la vida real. Si hubieran sido otros, se hubieran ido todos; pero manifestaron que no tenían a dónde ir para finalizar su proceso. Entonces se quedaron aquí, no hicieron ningún movimiento, escucharon el destrozo y se apartaron. Ellos no se metieron para nada”, compartió Romero Martínez.

Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se informó que a las 16:05 horas del domingo 7 de julio se recibió el reporte de un motín en el centro rehabilitación ubicado en la calle Guillermo Azunzulo, de la colonia Cerro Prieto, al nororiente de la ciudad de Chihuahua.

En el lugar se entrevistan con el encargado, quien indicó que varios usuarios iniciaron riña entre ellos, lo que provocó daños en puertas y ventanas con objetos contundentes. Resultaron lesionados dos hombres, Carlos Daniel M., de 25 años, quien presentó probable fractura de cráneo, nariz y brazo derecho; y Alfredo L. L., de 28 años, quien presentó una herida en la cabeza del lado derecho.

La corporación explicó que se implementaron operativos de localización de las ocho personas que salieron sin autorización y de forma violenta; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) se hace cargo de las investigaciones.