Aseguran 81 porciones de heroína en Cereso 1 de Aquiles Serdán

Como parte de las revisiones permanentes al interior de los ceresos en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizó el aseguramiento de 81 porciones de heroína que se encontraban en resguardo de varios internos del Cereso Número 1 de Aquiles Serdán.

Los elementos estatales realizaron el hallazgo durante una de las inspecciones que se realizan de manera constante al interior de los dormitorios de los internos, con el objetivo de continuar asegurando artículos prohibidos, dinero o cualquier objeto ilegal.

Se dio a conocer que durante la inspección en la estancia 4, se localizó un recipiente de plástico dentro del cual estaban 81 envoltorios de papel aluminio que en su interior contenían sustancia pastosa y obscura con las características de la heroína, la cual fue decomisada por los elementos estatales para su investigación.

"El recipiente fue asegurado por el personal de Policía del Estado y de Seguridad y Custodia Penitenciaria para realizar la puesta a disposición correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado" informaron en un comunicado oficial.

Foto: Cortesía | SSPE

De igual forma, dieron a conocer que los reos que se encuentran como presuntos responsables de haber resguardado la droga son Javier R. C. Omar M. M. Juan Carlos M. M. José Salvador L. M. Jaime S. P. Mariano M. A. Víctor S. V. José Manuel R. H. Miguel Ángel S. J. Antonio P. C. y Manuel A. C., quienes fueron identificados y señalados para una nueva integración de una investigación.

Esta es la segunda ocasión en que se realiza un aseguramiento de este tipo de droga al interior del Cereso 1 de Aquiles Serdán, esto luego de que realizaron la limpia al interior del mismo y como parte de las revisiones que realizan a todos los penales del Estado.

La seguridad de los centros penitenciarios, se reforzó a partir de que pasó todo el sistema a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo cual fue una instrucción de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.