Atienden a Alfredo Lozoya en el Hospital de Jesús tras sufrir accidente carretero

Se accidenta el Coordinador Nacional de la circunscripción de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya en la carretera Vía Corta Parral-Chihuahua, el también expresidente municipal de Hidalgo del Parral resultó con lesiones que no son de gravedad y está siendo atendido en el Hospital de Jesús.

La tarde de este sábado se registró una volcadura en la carretera Vía Corta, a la altura del municipio de Valle de Zaragoza, en la cual participó el expresidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando a los sistemas de emergencias fue informado sobre un accidente de tránsito en la carretera Vía Corta Parral-Chihuahua.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Caminos, así como socorristas de la Cruz Roja y del departamento de Bomberos de Parral y del municipio de Valle de Zaragoza.

En el lugar los cuerpos de rescate localizaron una camioneta Cadillac Escalade, de color negro, en la cual viajaba el también excandidato a la gubernatura de Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Tras brindarle atención prehospitalaria fue trasladado al Hospital de Jesús, donde es atendido de manera especializada.

El conocido político y empresario publicó en sus redes sociales su estado de salud, informando a sus seguidores que fue víctima del accidente y pese a los golpes, afortunadamente solo fue un susto.

“Mi gente bonita, tuve un accidente en mi vehículo manejando hacía Parral, porque Parral y los parralenses siempre serán el destino de todo lo importante que yo haga".

"Estoy bien, iba solo, salvo unos golpes y un buen susto, Dios me protege. Aún me quedan batallas que dar para, mediante esfuerzo y trabajo duro merecer ser su amigo. Aún no nos podemos ir sin darlo todo para mi Chihuahua”, publicó Lozoya en su cuenta de Facebook.

Publicado en: El Sol de Parral