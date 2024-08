Atropella a peatón que trataba de cruzar por la Tecnológico

Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de haber sido atropellado por una camioneta al tratar de cruzar la avenida Tecnológico, al norte de la ciudad, a donde acudieron paramédicos y la policía vial.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió debido a que el transeúnte trató de cruzar la calle pasando entre los vehículos, por lo que el conductor de una camioneta no alcanzó a frenar cuando se percató de que pasaba por enfrente de él.

El accidente tuvo lugar sobre la Tecnológico, cuando una Pick Up Isuzu de color blanco circulaba en sentido de norte a sur y un peatón salió entre los autos a la altura de la calle Pino.

Debido a que el conductor de la Pick Up no se percató del peatón, este no alcanzó a frenar a tiempo, atropellando a un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron de inmediato al lugar, donde le brindaron los primeros auxilios a la persona herida, a quien posteriormente, trasladaron al hospital Morelos para que recibiera atención médica.

Los agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de realizar la toma de nota y el croquis de lo ocurrido para poder llevar a cabo el deslinde correspondiente de responsabilidades por los daños causados.