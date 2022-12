Camión repartidor choca contra muro de una vivienda en la colonia Rubén Jaramillo

Se reportó un choque de un camión de la empresa Pepsi contra una malla ciclónica de un domicilio ubicado en las calles Lucio Cabañas y 22.

Esto sucedió porque aparentemente el repartidor de esta empresa perdió el control del volante, girando contra un domicilio ubicado en la pendiente de la colonia Ruben Jaramillo.

El camión terminó impactando la malla ciclónica así como un muro de concreto el cuál terminó derribando debido al impacto, así como un árbol pequeño al interior del domicilio.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Los primeros reportes no indican lesionados, simplemente daños materiales en el camión transportista y en el domicilio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las autoridades policiales arribaron al lugar para tomar nota de lo sucedido, asegurándose de que dentro del domicilio no se presentaran daños a personas que se encontraran dentro al momento del impacto.

No fue necesaria la presencia de alguna unidad médica ya que no hubo lesionados, no obstante, los daños materiales son considerables dentro del domicilio.

Agentes de la Policía Vial realizaron el reporte del accidente y se encargaron de deslindar las responsabilidades de este hecho.