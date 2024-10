Choca conductora contra unidad de la AEI; hay cuantiosos daños materiales

Durante la noche del jueves 10 de octubre, un accidente vehicular se registró en la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle 26, cuando un agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a bordo de una camioneta oficial, intentaba incorporarse a la mencionada calle. En el proceso, un vehículo modelo Fusion de color blanco, conducido por una mujer, impactó por alcance al vehículo del agente.

El accidente no terminó ahí, ya que la hermana de la conductora del Fusion, quien manejaba un vehículo Cruze, también de color blanco, no logró detenerse a tiempo y colisionó por detrás del auto de su hermana. Este choque en cadena se produjo debido a que ambas conductoras no calcularon correctamente la distancia entre sus vehículos y el del agente, lo que ocasionó el accidente múltiple.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados graves en el lugar, aunque los daños materiales fueron evidentes en los tres vehículos involucrados. El choque dejó visiblemente afectadas las partes traseras y delanteras de los automóviles particulares, mientras que el vehículo oficial del agente sufrió daños menores.

Elementos de tránsito llegaron rápidamente a la escena para atender el percance y gestionar el tráfico que comenzó a acumularse en la zona. Además, se procedió con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente y garantizar que se cumplieran los protocolos de seguridad vial.