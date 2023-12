Choca contra anuncio y terminó volcado sobre la Tecnológico

Un conductor de una camioneta perdió el control del volante tras chocar contra un anuncio de una farmacia y terminó volcado sobre la avenida Tecnológico, donde salió ileso, pero con daño material al vehículo.

El incidente sucedió cuando el conductor de la camioneta circulaba por la Tecnológico y la calle Betechi cuando repentinamente chocó con un anuncio, lo cual provocó que perdiera el control del volante.

La camioneta volcó sobre su costado izquierdo, dando como resultado que el conductor terminará con múltiples golpes.

Debido al aparatoso incidente, acudieron al lugar los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron primeras atenciones al herido, no obstante, no requería traslado al nosocomio, debido a que no presentaba lesiones de consideración.

El accidente generó que se juntara el tráfico en el carril de sentido norte a sur, donde arribaron los agentes de la policía vial para abanderar el lugar, al mismo tiempo que realizaron el reporte del incidente para el deslinde de responsabilidades.