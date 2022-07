Choque deja dos adultos mayores con lesiones en salida a Cuauhtémoc

Un fuerte choque se registró en la salida a Ciudad Cuauhtémoc, sobre la avenida Silvestre Terrazas, a la altura de la calle 120, próxima al periférico Francisco R. Almada, dejando a dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de una ambulancia de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado, quienes brindaron los primeros auxilios a las lesiones que presentaron ambos adultos mayores.

Sufrieron los vehículos fuerte impacto. Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El siniestro ocurrió cuando el conductor de una camioneta X Trail, circulaba sobre la avenida Silvestre Terrazas acompañado de otra persona; a la altura de la calle 120 giró hacia la izquierda, donde no se tiene permitido girar, cometiendo una vuelta prohibida porque no hay acotamiento en el sentido contrario, y la velocidad con la que circulan los vehículos es alta.

De lado contrario, viajaba una camioneta tipo pick up, de una empresa especialista en piscinas, que llevaba vía libre, y que tenía obstruida la visibilidad, por un tráiler que circulaba delante del vehículo, lo que provocó que no se percatara de la maniobra prohibida, lo que resultó en un fuerte choque en la puerta del copiloto de la camioneta X Trail y cofre de la pick up.

Hasta el lugar, arribó una ambulancia de URGE, cuyos paramédicos atendieron a los involucrados en el accidente, siendo la pareja de adultos mayores quienes presentaron algunas lesiones. Además, llegó una unidad de la Policía Vial, cuyos elementos se encargaron del deslinde de responsabilidades y trámites correspondientes.