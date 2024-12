Clausura Gobernación Estatal 20 locales de venta de alcohol en la entidad

La Secretaría General de Gobierno por medio de Gobernación Estatal llevó a cabo la clausura de 20 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Chihuahua, la mayoría de ellos en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Estas acciones de vigilancia y clausura de locales que incumplen con algún punto del reglamento de alcoholes se llevaron a cabo durante la última semana que comprende del 2 al 8 de diciembre.

La Subsecretaría de Gobernación Estatal informó mediante un comunicado de prensa, que en ese lapso de tiempo, se implementaron 380 inspecciones a establecimientos o locales comerciales en donde se expende ése tipo de bebidas.

Fue en 20 comercios de ese giro en donde se detectaron anomalías que fueron objeto de clausura por parte de las autoridades estatales.

Los establecimientos clausurados en la ciudad de Chihuahua fueron:

Restaurante bar Hanky Bar, por bebidas alcohólicas ya preparadas en distintas botellas a la de origen; restaurante bar Kampai, por extracción de bebidas alcohólicas; tienda de abarrotes Chávez, por falta de revalidación 2024; salón de eventos Granja El Pilar, por operar fuera de horario y falta de permiso; salón de eventos Granja Alejandra, por no contar con permisos; salón de eventos Granja Denzel, por no contar con permiso; salón de eventos Jardín de Eventos Emmsar, por operar fuera de horario.

Por su parte, los locales que fueron clausurados en Ciudad Juárez, fueron:

Tienda de abarrotes Fany, por violación de giro; tienda de abarrotes Six Abarrotes Carmelita, por violación de giro; tienda de abarrotes Súper Six Riveras del Bravo, por violación de giro; tienda de abarrotes Modelorama 70, por violación de giro; restaurante Fullenios Tacos & Beer, por falta de revalidación 2024; tienda de abarrotes La escondida, por violación de giro; tienda de abarrotes Modelorama #19, por violación de giro; tienda de abarrotes Six Nena, por violación de giro; tienda de abarrotes Six La Negrita, por violación de giro; salón de fiesta Recepciones Los Pinos, por copia simple de licencia y falta de revalidación 2024, y tienda de abarrotes Six El Diamante, por copia simple de la licencia.

Asimismo, se clausuró el bar Mi Oficina por falta de permiso provisional, esto, en el municipio de Delicias, y un establecimiento sin denominación, por no contar con permiso para posesión de bebidas alcohólicas, en el municipio de Guachochi.