Clausuró Gobernación Estatal 31 establecimientos la semana pasada

La Subsecretaría de Gobernación del Estado dio a conocer que durante la semana del 14 al 30 de octubre efectuó 257 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 31 negocios.

De esas clausuras realizadas, 21 fueron en Chihuahua, una en Aldama, dos en Delicias, dos en Cuauhtémoc y cinco en Juárez y corresponden a los siguientes establecimientos

En Chihuahua fueron la tienda de abarrotes “La Morenita” por acta no atendida; licorería “Licores Saturno” por acta no atendida; licorería “La Vida Va” por acta no atendida; licorería “Joka” por acta no atendida; tienda de abarrotes “Los Corralitos” por acta no atendida; licorería en tienda de autoservicio “Liquor Cheve” por acta no atendida; licorería en tienda de autoservicio “Extra José Marti” por acta no atendida.

Asimismo, la tienda de abarrotes “Espinoza” por acta no atendida; licorería “29 de junio” por acta atendida; tienda de abarrotes “Las Águilas” por acta no atendida; restaurante bar con pista de baile “La Central” por acta no atendida; restaurante bar “Raíces" (Cervecería 19) por hechos de sangre; licorería “Kennedy” por acta no atendida; cantina “Las Acacias” por falta de revalidación 2024, falta de placa de aforo y falta de licencia de uso de suelo.

También el salón de fiesta “La Barrita” por operar fuera de horario; restaurante bar con pista de baile “La House” por acta no atendida; hotel “Staybridge Suites Chih” por acta no atendida; restaurante bar con pista de baile “Las Potranquitas” por operar fuera de horario; cantina “Al Sur de la Frontera” por acta no atendida; Jardín Tierra Blanca por evento con cover sin permiso y con menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas; y el bar “El Arbolito” por extracción de bebidas.

En Aldama fue la cantina “Mike’s bar” por operar fuera de horario; en Delicias el depósito al mayoreo y menudeo “Cucamonga” por operar fuera de horario y el restaurante “Caravana Grill” por no coincidir el domicilio de licencia con el establecimiento y las promociones, mientras que en Cuauhtémoc se trata de tienda de abarrotes “Carnicería Obregón” por acta no atendida y restaurante bar “Opereta” por acta no atendida (Cuauhtémoc)

Respecto a los de Juárez los establecimientos clausurados fueron la tienda de abarrotes “Anita” por violación de giro; tienda de abarrotes “La Estrella” por no contar con revalidación 2024; tienda de abarrotes “Súper Six El Fortín” por violación de giro; tienda de abarrotes “Modelorama 2024” por violación de giro; y terraza “La Fuente” por menores de edad en el establecimiento y no contar con permiso de bebidas alcohólicas.