Dan a conocer nombres de quienes estuvieron presentes en enfrentamiento de la carretera a Juárez

En el lugar de los hechos se informo y localizó por elementos de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, una Pick-Up color azul con placas DL-2065-A, a un lado de la cinta asfáltica con una persona fallecida que presentaba impactos d e arma de fuego por arma corta, el occiso vestía shorts color azul, playera azul, otra persona del sexo masculino quien presenta varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego los presentaba en el brazo derecho a la altura del codo y muñeca, del brazo izquierdo así mismo debido a los impactos desprendimiento del dedo pulgar, quien corresponde al nombre de Eduardo R. de 28 años de edad, siendo trasladado al nosocomio de la Ciudad de Chihuahua por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en la Unidad-044.

Cabe resaltar que en la camioneta los acompañaban una niña de nombre Aylin S. C., de 4 años de edad y tres mujeres Aracely C. de 34 años de edad, * Dayana R. de 14 años de edad y Laura C. de 27 años de edad, mismas que no cuentan con ningún parentesco familiar del fallecido.

De los responsables dos personas del sexo masculino abordo de un vehículo tipo sedan color gris quiénes huyeron con rumbo desconocido.

Este fue un enfrentamiento entre grupos antagónicos en el kilómetro 56 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, donde se reporta una persona fallecida a causa de las heridas por arma de fuego y otra lesionada por las mismas.

Fueron paramédicos de Cruz Roja y Ángeles Blancos, que llevaron al herido a la ciudad capital del estado de Chihuahua para su mayor atención médica, a su vez confirmaron el deceso en el lugar.

Además de esto dieron atención primaria al herido y a las demás personas en el lugar, pues muchos sufrieron ataques nerviosos a causa del suceso, por lo que tuvieron que ser controlados por paramédicos.

La persona ejecutada se encontró dentro de una camioneta Pick Up Chevrolet, de color azul, modelo atrasado, donde permanecera hasta que acudan autoridades al levantamiento del cuerpo.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones como Fiscalía y ministeriales quienes tomaron nota del evento y recabaron pistas, tales como casquillos que se encuentran sobre el suelo y otras que puedan ayudar a la investigación, que se dirigieron posteriormente al Sauz.

Estas se instalaron en ambos carriles de la carretera mencionada, sin embargo no está obstruida del todo por lo que camiones de carga y ciudadanos siguen transitando sin problema, sin embargo se recomienda tomar precauciones, al circular por aquí.

En el Sauz, hace apenas unos meses, el domingo 24 de abril, se dio otro evento violento, que dejó 11 personas asesinadas, 5 en el lugar y 6 posteriormente, que se encontraban en una carrera de caballos clandestina, en un presunto atentado contra un líder criminal rival, de acuerdo con versiones de testigos.