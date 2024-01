Denuncian alumnos y docentes peligroso paso peatonal en el periférico de la R. Almada

Con la vuelta a clases de las vacaciones decembrinas, docentes y alumnos de la Secundaría Técnica 77, CECyTEC y la Facultad de Zootecnia, reportaron que durante la hora de entrada y salida de clases, ponen en peligro su integridad al pasar por el pasado peatonal que no es respetado por los conductores que viajan sobre el Periférico R. Almada.

Este periférico es uno de los más peligrosos en la ciudad de Chihuahua, debido a la cantidad de accidentes que surgen, desde choques hasta atropellos, por la falta de pasos y puentes peatonales que obligan a los ciudadanos a pasar corriendo la calle.

A pesar de que en el cruce de las instituciones mencionadas si se encuentra un paso peatonal, este no es visible, dado a que las líneas se han borrado con el paso constante de los vehículos que desgastan la pintura, por lo que muchos conductores ignoran el paso y no disminuyen la velocidad, poniendo en peligro la integridad física de los estudiantes de dichas instituciones.

Regularmente, agentes de la Policía Vial realiza operativos de seguridad, donde se colocan en estos puntos de mayor tráfico vehicular para prevenir accidentes, durante este lunes 8 de enero, uno de los uniformados comentó que, debido a la poca iluminación de la zona, es más peligroso para los jóvenes estudiantes usar este paso.

Debido a lo anterior, tanto el elemento vial como los directivos de las instituciones en la zona, concuerdan en que es necesario que no solo se vuelvan a repintar las líneas del cruce peatonal, sino que también se requiere de la instalación de un semáforo preventivo para que los conductores bajen la velocidad al pasar por esta zona.

El oficial comentó que durante la mañana en que entran los alumnos a sus escuelas, utilizó su lámpara para avisar a los conductores que deben detenerse y hacer su alto correspondiente para permitir a los jóvenes el paso.

No obstante, en múltiples ocasiones los conductores hacen caso omiso y no solo continúan con su trayecto si no que aceleran para pasar por la zona, lo que pone en peligro la vida de los alumnos y del mismo oficial de vialidad.

Desde meses anteriores, tanto padres de familia, docentes y directivos pidieron a las autoridades que se pintarán las líneas del paso peatonal y a pesar de que la petición fue escuchada, la pintura se desgasto y llegaron a la conclusión de que necesitan el semáforo preventivo para evitar accidentes que involucren a los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad.