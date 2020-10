Denuncian más afectados, luego de salir a la luz "Club Pollo"

Anima la detención del responsable del “Club del Pollo” a otras víctimas para denunciar ser presas de otros sujetos que atrapan a jóvenes con el mismo modo de operar, esto luego de que se diera a conocer la declaración de afectados de J.A.M.O, y tres de los jovencitos atrapados por las redes del líder del mencionado club.

J.A.M.O., fue detenido la semana pasada luego de una ardua investigación de personal de la Fiscalia General del Estado quienes poco a poco fueron descubriendo varias victimas de su presunta red de pederastia donde luego de enganchar a jovencitos los extorsionaba tras tomarles fotos y vídeos cuando mantenía relaciones sexuales con ellos.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El ahora procesado tenia su domicilio en la calle 5 de Mayo 905 de la emblemática colonia Villa Juárez donde las acciones de las autoridades al detenerlo y catear su casa sorprendieron a los vecinos, pero no solo hasta ahí causo polémica o estragos, sino que otras victimas de sujetos similares a este salieron a relucir.

Tan es el caso de una madre que aun triste y sintiéndose amarrada de las manos dio a conocer al teléfono de lectores de esta casa editora en un escrito que su hijo había tenido un problema muy similar y que esperaba el momento para que ese criminal cayera y de una vez por todas denunciar todo lo que su hijo vivió.

El mensaje dice así:

"hola leí el reportaje del club pollo

y quiero decirles que hay otro igual que el y por miedo no hemos hablado pero estoy esperando el momento de que ese criminal también caiga soy madre de familia y mi hijo fue víctima de ese infeliz el tipo que les digo se llama Joel, me quiero mantener en anonimato mi hijo ya tiene 18 pero vivió una pesadilla cuando era menor tenía como 16 años fue violado y contagiado de VIH la misma historia es la misma mi hijo lo anexe para que no lo siguiera molestando ese tipo pero está apunto de salir y ese joven valiente que decidió dar esta nota me dio más fuerza para que mi hijo hable el tiene miedo pero lo voy a convencer."

Así como este mensaje existen muchos afectados no solo de el ahora procesado, también del hombre que menciona la madre desesperada por que se haga justicia, pues ahora con la salida a la luz de toda esta red y la forma en que J.A.M.O., fue tejiendo poco a poco esta red donde hasta personalidades de la política y empresarios según saldrán a relucir seguramente darán a conocer sus experiencias esperando ser escuchados por las autoridades.

Hasta la ultima audiencia del creador del "Club del Pollo" este había sido vinculado a proceso por el juez en turno, otorgando dos meses de prisión preventiva contra J.A.M.O., para que su defensa plantee su alegato, asi mismo el MP termine de realizar otras indagatorias e investigaciones así como analizar el contendió de lo asegurado para terminar de establecer la responsabilidad en cuanto a lo que se le acusa y lo que pudiera resultar.

Te recomendamos:

Local

Finanzas