Denuncian supuestos rituales en Labor de Terrazas; investigan posible sacrificio animal

De acuerdo al comisario de la Dirección de Seguridad Publica Municipal (DSPM), Julio César Salas, por medio de la Policía Cibernética, estarán rastreando a quien o quienes realizaron la convocatoria a supuestos rituales realizados en un predio de Labor de Terrazas en días pasados.

Esto, con la finalidad de verificar si para esta actividad llevaron a cabo el sacrificio de algún animal, para de ahí turnarlo a un Juez Cívico y que rinda su declaración.

Respecto a si tendrán algún patrullaje especial en dicha zona, Julio César Salas comentó que solo será el seguimiento, ya que como corporación, respetan toda libertad de culto y creencia religiosa.

En redes sociales, un residente de un fraccionamiento de la zona de El Reliz que paseaba en su RZR se encontró con un grupo de aproximadamente diez personas, todas vestidas con capas negras y cubiertos de pies a cabeza, realizando lo que parecía una práctica de culto satánico.

Lo anterior fue a la altura del arroyo detrás de la Termoeléctrica, ubicado más allá de Boreal, dentro del ejido Labor de Terrazas, según lo compartido en redes sociales.

En el centro del grupo, al parecer había un animal muerto rodeado de veladoras, formando un signo que parecía evocar rituales oscuros, señalaron en otro grupo de vecinos de un residencial de la zona poniente de la ciudad.

“Me tope un grupo de 10 personas (no todos los alcance a grabar) todos con capas negras y cubiertos de todo el cuerpo, haciendo un tipo de práctica, que parecía un culto satánico y al parecer tenían a un animal ya muerto en el medio de las veladoras en forma de un signo satánico, como en las películas, fue algo que totalmente me desagrado y me preocupo, se sintió un ambiente muy pesado en el momento que estuve ahí. No me atreví a enfrentarlos por temor que que tuvieran algún arma", citaron en la publicación.