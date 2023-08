Derriban a jovencita de 17 años de su motocicleta y se dan a la fuga

Esta noche una jovencita motociclista de 17 años resultó con heridas de consideración al sufrir un accidente sobre la carretera Juárez-Chihuahua, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 22 + 300 en sentido de norte a sur.

Versiones por uniformados informaron que la jovencita cayó al camellón central luego de que otro vehículo la sacara del carril, el vehículo responsable se dio a la fuga, mientras la joven fue atendida por paramédicos de ángeles blancos y trasladada a un hospital para su atención médica ya que presentaba fractura de tobillo derecho, heridas en pierna izquierda, brazo izquierdo y golpes leves en la espalda.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Cabe señalar que no arribó ninguna autoridad estatal o federal para tomar nota de este percance, solamente agentes de la policía municipal se presentaron en un lugar me informaron que debido a que es un tramo federal no les compete a ellos tomar nota.

Diversas autoridades quienes se presentaron en el lugar, ( Dirección de Seguridad Pública Municipal) elaboraron su reporte y siguieron con sus patrullajes de turno para evitar hechos violentos y accidentes en diversas partes de la ciudad.

Es importante recordar que el casco es un elemento de seguridad fundamental al conducir una motocicleta. Su importancia radica en la protección que brinda en caso de un accidente. Al ser expuestos a mayores riesgos en comparación con los ocupantes de vehículos cerrados, los motociclistas están más vulnerables a lesiones graves en la cabeza en caso de colisiones o caídas.