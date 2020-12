Derribarán casas por explosión en Cerro Grande

Serán derribadas primero tres de las casas más dañadas por la explosión en cerro grande, los especialistas de protección civil apuntalaran las viviendas, para que los afectados puedan rescatar sus pertenencias, pero las autoridades de Desarrollo Humano, piden a los afectados paciencia, pues el proceso es lento.

Esta mañana continúaban los peritajes en la zona de desastre, que dejó la fuerte explosión el pasado 23 de diciembre, en el fraccionamiento Cerro Grande.

Ayer los vecinos habían externado su inconformidad, por la falta de atención de autoridades, a seis días de los hechos, pues no había resultados, y no sabía que hacer, pues el riesgo seguía latente y no demolian nada, y ni los dejaban tomar el resto de las posesiones que les quedaron a los más afectados.

Hoy a temprana hora aún los peritos continuaban con la revisión para hacer la valoración de daños, pero sobre todo de que domicilios eran urgentes de derribar pues algunos represetan, aún riesgo a los vecinos aledaños pues están a punto de derrumbe.

Cabe señalar que todos los vecinos están a la espera de la resolución de las autoridades, para primero terminar con el riesgo latente, segundo poder rescatar lo posible, tercero ver qué ayuda recibirán, ya que al momento no hay quien les informe de que manera serán pagadas sus viviendas que tienen daños totales, y las que cuentan con daños medianamente y los daños menores, cabe destacar que ayer día se dio a conocer por parte de los vecinos que había 4 casas con severos daños, otras nueve muy dañadas y una 70 con daños diversos, principalmente en sus cristales.

Es de mencionar que los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre cuando al parecer un cilindro de 30 kilos fugaba y el combustible se acumuló en el domicilio marcado con el 2428 y al accionar el mirador alguna flama se generó la fuerte explosión.

