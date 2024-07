Desaparece joven al salir de la Comandancia sur

Un jóven de 23 años de edad, fue reportado como desaparecido, luego de que este 27 de julio salió de las instalaciones de la Comandancia Sur de la ciudad de Chihuahua y perdieron toda comunicación con el mismo, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente para poder dar con su paradero.

Se trata de un jóven de nombre Ramón Jaziel Pompa Batista, quien cuenta con 23 años de edad, quien fue visto por última ocasión en las instalaciones de la Comandancia Sur de la ciudad de Chihuahua, y quien hasta el momento no se ha obtenido información sobre su localización.

El joven en cuestión, mide cerca de 160 centímetros, pesa cerca de 60 kilogramos, es de tez trigueña clara, complexión delgada, cabello negro y tiene ojos de color café oscuro con cara ovalada y nariz recta, según se da a conocer en la ficha oficial emitida por la Fiscalía General del Estado.

Foto: FGE

Entre las señas particulares, se dio a conocer que el jóven tiene una cicatriz en la pierna derecha derivado de una fractura por lo cual tiene una placa de titanio, según reportaron los familiares a las autoridades correspondientes.

De igual forma, se dio a conocer que la última ocasión que fue visto, se encontraba vistiendo un pantalón de mezclilla de color negro, playera de manga larga de color azul, tenis de color rojo, cachucha de color roja.

Aunque no se ha dado a conocer mayores detalles sobre la forma en que se dio la desaparición del joven, si se aclara que su última ocasión que fue visto fue cuando estaba por dejar las instalaciones de la Comandancia sur de la ciudad de Chihuahua, pero no existen mayor detalles de lo que pudo ocurrir, si iba o no acompañado y demás.

Para las personas que puedan tener información sobre su paradero, se puso a disposición el número de emergencia 911, así como el 089 de denuncia anónima para que las personas que puedan tener más detalles de su localización puedan abonar información para dar con su paradero.