Detecta Policía Cibernética 300 aplicaciones de préstamos fraudulentas

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ha detectado por lo menos 300 aplicaciones fraudulentas, que ofrecen servicio de préstamos económicos a excesivos intereses y roban datos personales para cometer actos de extorsión con los contactos de los usuarios.

El Vocero de la dependencia, Jesús Reyes, informó que estas aplicaciones aprovechan la necesidad de los ciudadanos para cometer algunos delitos como extorsión y robo de datos personales, para obligarlos a pagar cantidades elevadas de dinero que no recibieron y comienzan a “quemarlos” con todos sus contactos.

“Se apoderan de los datos de las personas, hacen publicaciones a los contactos de esas personas, después comienzan con algunas publicaciones, diciendo que no han pagado, para obligarlos a pagar más allá de lo que incluso han solicitado, por eso es recomendable interponer las denuncias formales para evitar que sigan actuando de esta manera” señaló.

Recomendó que para poder identificar algunas aplicaciones fraudulentas, algunos de las señales de alerta, es que no cuenten con un domicilio físico, que tenga aval de la condusef, y la red social además lo aprueba con una palomita cuando verifica el estatus de la aplicación.

Por medio de aplicaciones de supuestos préstamos personales, delincuentes están apoderándose de información de chihuahuenses que luego usan para extorsionarlos, esto a pesar de que en algunos casos, los usuarios cubren sus préstamos y en cambio los hostigan y extorsionan para seguir realizando pagos.

Son docenas de aplicaciones de préstamos que han sido detectadas y sus creadores, utilizan los datos personales para cometer extorsiones u otros delitos a través de Internet.

De acuerdo a las labores de inteligencia que se realizan en la Coordinación de Tecnología Táctica, una de las áreas implementadas en la nueva Plataforma Escudo Chihuahua y a la cual pertenece la Policía Cibernética Municipal, se descubrieron apps que no están registradas ante la CONDUSEF ni PROFECO, lo que indica que posiblemente son de origen ilícito.

Algunas de las aplicaciones identificadas son GMG Business, Dr. Loan, Money, Cash Box, E. Prestamos, Express Load, Fus Money, Express Loan, Listo Cash, Daddy Credi, Flash Peso, Gub Préstamos, Envía Dinero, Gryphus Crédito, Cash Bank, Mango Credit, Lemon Cash, World Bank, Lana Plus, Magic Crédito, Coco Peso, Rapilends, Mi Cartera, PrestamoRapido, Palta Prestamos, Mio Préstamo, CrediFacil, Ok Prestamos, Mi Peso, EasyCredit, Paay, Peso X, Prestamos Celulares, Crediti, PP Crédito, Más Efectivo, Yumi Cash, Super Préstamo, Confiar, Exfectivo, Tala, Crediya, Momo Credit, Taoqianle, Apppesito, Cash Plus, Trueno Cash, Fastcash, Credi Elephant, Real Peso, Ok Credito, Cash Movil, Super Peso, Cuestión, Credi Cash, Cash Money, Pesa Pronto, Crédito Más, Grupos Créditos, CashCash, Dicredit.

Estas generalmente ofrecen préstamos personales muy accesibles, con pocos tramites y que al ser descargadas solicitan aceptar términos y condiciones de uso, como acceso a llamadas, contactos, galería de fotos, mensajes SMS, etcétera, con el fin de robar los datos y utilizarlos para cometer extorsiones.

Además, aquellos ciudadanos que deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética pueden comunicarse al teléfono 614427300, ext. 3214 o a través de las redes sociales Facebook y Twitter como @ciberpoliciaCUU.

