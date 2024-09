Detiene DSPM a presunto multiasaltante relacionado a 12 robos con violencia

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un presunto multiasaltante, quien aparentemente, está involucrado en el robo de al menos 12 comercios, pizzerías y farmacias, donde utilizó la violencia para cometer los delitos.

De acuerdo con el trabajo de investigación e inteligencia realizados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el joven identificado como Enrique S. D. de 28 años de edad fue arrestado en flagrancia en lo que presuntamente sería su doceavo robo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De ser la información correcta, el detenido sería el responsable de 12 robos con violencia a seis tiendas OXXO, tres pizzerías y tres farmacias, desde el pasado 16 de agosto hasta el jueves 12 de septiembre.

Los establecimientos a los que presuntamente robó serían: OXXO Robinson, 16 de agosto de 2024; OXXO Karike, 16 de agosto de 2024; OXXO Deportiva, 17 de agosto de 2024; OXXO Universidad, 4 de septiembre de 2024; OXXO Los Huertos, 4 de septiembre de 2024; y OXXO ISSSTE, 11 de septiembre de 2024.

Las pizzerías y farmacias son las siguientes: Little Caesars San Miguel, 18 de agosto de 2024; Little Caesars Tecnológico, 31 de agosto de 2024; Little Caesars Lomas, 12 de septiembre; Farmacia Guadalajara, 2 de septiembre de 2024; Farmacia Guadalajara, 2 de septiembre de 2024; y Farmacia Guadalajara, 11 de septiembre.

Foto: Cortesía / DSPM

De esta forma, el joven identificado como Enrique S. D. fue detenido en flagrancia la tarde del 12 de septiembre, luego de que presuntamente cometiera el doceavo asalto en una pizzería del fraccionamiento Lomas, en la avenida Mirador y Campestre.

Luego de que se realizará la denuncia del robo, los grupos de Inteligencia de la DSPM guiaron a los agentes hasta el fraccionamiento Misiones Universidad, al norte de la ciudad, donde en la calle Colegio de San Francisco había dejado un auto de alquiler Nissan March, cuyas placas fueron captadas por la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, PECUU.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al detener al presunto multiasaltante de locales comerciales, se le aseguró una pistola de utilería que asimila a una de fuego, ropa que coincidía con las imágenes de los videos recabados a través de las cámaras de seguridad de los lugares donde se cometieron los hechos delictivos.

Dado a que no se descarta su participación en algunos robos similares que han ocurrido en la ciudad en las últimas semanas, la dependencia solicita a las personas que fueron testigos de los robos que acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer o bien, ratificar la denuncia de los hechos correspondientes.