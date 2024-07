Detiene Guardia Nacional a cinco personas con armas de fuego en Guachochi

En una operación llevada a cabo por la Guardia Nacional en el municipio de Guachochi, dentro del estado de Chihuahua, fueron detenidas cinco personas en posesión de armas, cargadores y cartuchos útiles.

La intervención se registró durante patrullajes de prevención del delito, en respuesta a una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de individuos armados en la zona, por lo cual se desplegaron los elementos de seguridad para dar con el paradero de estas personas.

La Guardia Nacional, en su continua labor de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, desplegó un operativo en la región montañosa de la Sierra Tarahumara, conocida por su complejidad geográfica y la presencia de actividades ilícitas.

Durante el recorrido, los efectivos de la Guardia Nacional lograron ubicar a los sospechosos en un punto estratégico, lo que permitió realizar la detención sin enfrentamientos violentos.

En el momento de la aprehensión, las cinco personas, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad y para no entorpecer las investigaciones, pero a su vez les fueron decomisadas armas largas, cargadores y municiones que tenían entre sus pertenencias.

Foto: Guardia Nacional

La intervención se dio en seguimiento a una denuncia anónima recibida a través de las líneas de emergencia. La información proporcionada fue clave para que las autoridades planifiquen y ejecuten el operativo con precisión.

Este tipo de denuncias ciudadanas son fundamentales para las fuerzas del orden, ya que permiten actuar de manera más eficaz y focalizada en la prevención y combate de actividades criminales.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su posible vinculación con otros actos delictivos en la zona. Asimismo, se procederá con el debido proceso legal para fincar responsabilidades y, en su caso, presentar las acusaciones formales ante un juez.

Es de mencionar que en los últimos días la zona de Guachochi, ha tenido un serie de alertas de inseguridad en la zona, toda vez que pobladores han señalado la amplia presencia de sujetos en la zona y quienes incluso han intentado implementar toque de queda en la zona para buscar el supuesto control de ese municipio.