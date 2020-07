Detienen a César D.J en Miami, Corral afirma que es un triunfo para Chihuahua

“Hoy se corona la lucha del gobernador Javier Corral”: Gustavo Madero

Karina Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua



“Yo creo que es la noticia de mayor impacto que podíamos haber tenido y que genera una gran bocanada de oxígeno y de esperanza a todos los que hemos estado luchando por combatir la corrupción y las redes de impunidad” manifestó el senador Gustavo Madero, sobre la detención del ex gobernador Cesar Duarte.



Destacó que en lo particular, “el gobernador Javier Corral ha hecho de esta, una lucha épica, valiente, porque ir contra el entonces poderoso César Duarte era una odisea, era una audacia; no ha dejado de invertir horas de desvelo incansable, de vencer muchos obstáculos, traiciones e intereses que lo flagelaban para impedir que esto llegara a sus últimas consecuencias” dijo.





En este sentido, el senador del Partido Acción Nacional, resaltó que “hoy se corona la lucha del gobernador Javier Corral”, al tiempo que reconoció la colaboración del Poder Federal “que cumplió su palabra”.

