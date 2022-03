Detienen a "Chamona", vinculado a masacre LeBarón

Durante varios operativos y cateos realizados en el municipio de Ascensión, la Fiscalía General de la República, realizó la detención de Leonardo L. alias el "Chamona" por posibles vínculos a la masacre LeBarón, según dio a conocer el activista y representante de la familia, Adrian LeBarón quien recibió dicha información por parte de las autoridades federales.

"El día de ayer me enteré que la FGR, capturó a Leonardo, alias “Chamona”, por el delito de delincuencia organizada y probablemente relacionado con los hechos del 4 de noviembre de 2019, donde masacraron a mi hija, nietos y otros miembros de mi familia" según publicó a través de sus redes sociales.

Comentó que aunque está vinculado posiblemente en estos hechos, no ha podido tener acceso a la investigación por el caso de delincuencia organizada, ya que a pesar de que fue capturado por la información relacionada con la masacre LeBarón, no ha podido tener acceso a las audiencias.

"Mi objetivo no es entorpecer alguna investigación, por el contrario, quiero aportar y sobre todo, que se respete mi derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento como lo establece la Ley, es por eso que hace un par de meses ingresé un amparo con mi asesora jurídica Rocio Moreno, solicitando que se me reconociera como víctima y se me diera acceso a la carpeta de investigación por delincuencia organizada" refirió.

El detenido ya fue vinculado a proceso el viernes por la noche, por el delito de delincuencia organizada, al estar relacionado con un grupo criminal ubicado en la zona noroeste del Estado.