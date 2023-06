Detienen a siete sujetos con armas y droga en fraccionamiento Real San Juan

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a siete personas con posesión de armas, porciones de la droga conocida como cristal y mariguana.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado al norte de la ciudad, en donde los agentes localizaron cuatro armas de fuego y 38 paquetes con cristal y mariguana, por lo que las personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Mediante un comunicado, la Agencia Estatal de Investigación, informó que a los individuos se les detuvo en flagrancia en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real San Juan, de la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, se informó que la detención ocurrió durante la madrugada del domingo, en una vivienda de la calle Juan de Dios Martín Barba o privada San Juan Bautista.

A los siete sujetos se les fincarán cargos de delitos contra la salud, así como por la portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Los detenidos son: Daniel M. L., y/o Eber M. M., alias “El Tuercas”, “El Wero”, “El Negro”, “Vianey” o “Sowy”, de 30 años; Jesús Manuel M. A. de 18 años, alias “El Mogly”; Martin Alejandro F. F., de 27 años, alias “El Pollo”; José Luis R. V., de 21 años, alias “El Oyuqui” o “El Quetzali”; Alejandro Fabián G. M., de 19 años, alias “El Spark”; Axel L. C., de 21 años, alias “El Flaco”; Fernando Nicolás P. S., de 37 años.

A estas personas les aseguraron un arma de fuego tipo pistola de color negro con plateado con la leyenda RUGER PRESCOTT, con cargador metálico abastecido con nueve cartuchos útiles; un arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda PF940VZ MADE IN USA, con cargador metálico con seis cartuchos útiles; un arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda MADE IN TURKEY IMPORTED BY STOEGER INDUSTRIES INC, con cargador metálico y 12 cartuchos útiles cal. 9 mm, y un arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda GLOCK 22 AUSTRIA .40, con cargador de plástico con 5 cartuchos útiles.

De igual forma tenían bajo su posesión, 12 bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia cristalina color naranja y granulada con las características propias a la droga cristal, con un peso de 06 gramos; 24 bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia cristalina color rosa y granulada con las características propias a la droga cristal, con un peso de 15.9 gramos; 21 bolsas de plástico transparente que contiene una hierba verde seca y olorosa con las características de la mariguana, con un peso de 187 gramos.