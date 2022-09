Dictan prisión domiciliaria a probable responsable de accidente que dejó 7 fallecidos

El joven Isaías Z.G., de 18 años de edad, fue imputado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de daños y homicidio imprudencial en perjuicio de seis personas cuando viajaban de Ojinaga rumbo a la ciudad de Chihuahua.

Debido a las lesiones con las que cuenta derivadas el incidente vial registrad el pasado domingo, permanecerá bajo prisión domiciliaria.

Policiaca Accidente en carretera Chihuahua-Ojinaga deja 7 muertos, entre ellos un menor de edad

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Aldama formularon la imputación por el homicidio imprudencial de 6 personas, dado que la familia de Óscar Valentín de 10 años de edad, le otorgó el perdón.

Bajo la causa 2982/22 quedó asentada la formulación y en la audiencia inicial se decretó la legal detención. Se solicitó la duplicidad del término para la vinculación a proceso, pero la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez de control impuso arraigo domiciliario, uso de brazalete electrónico y la prohibición de salir del estado.

Cabe mencionar que alrededor de las 21:46 horas del domingo en el kilómetro 71+500 de la mencionada rúa se registró el accidente en el que participaron dos vehículos tipo pick up, una Ford Ranger, de color gris, con matrícula del estado de Chihuahua, donde 6 personas quedaron sin vida, y una Dodge RAM, de color blanco, con matrícula del estado de Texas, el cual era conducido por el ahora imputado. En esta vehículo viajaban otras 3 personas quienes resultaron lesionadas, pero ya se encuentran en su hogar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Denisse del C. M. de 41 años; Jesús G. M. de 6 años; Luz María del C. M. de 54, Jaqueline G. C. de 31; Erick G. H. de 30 y el menor de iniciales María José G.C., de un año de edad.

En el caso menor fallecido, de 10 años de edad, identificado con las iniciales O.V.G.Z., la familia otorgó el perdón al imputado.