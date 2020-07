Eran tres sujetos quienes lastimaron a mi mamá: hijo de Susy

“Vivo con mi papá, con mi mamá no porque la mataron, estaba muy triste y lloraba, era en la noche, yo estaba en la cama pero no estaba dormido, unos señores que no conozco estaban en el cuarto de mi papá, ellos lastimaron a mi mamá, eran malos, yo los vi, pero nunca los había visto” comentó Ian, el hijo de Susana Saláis y Oswaldo M.H.





Tras la audiencia de vinculación o no a proceso, se presentó la entrevista con la psicóloga que atendió al menor de edad, a quien calificó como centrado y sin alteración en memoria, por lo que además que el día de los hechos, él estaba despierto en su habitación cuando llegaron las tres personas.

Oswaldo M.H. presunto responsable del homicidio, soltó el llanto al escuchar la declaración de su hijo, por lo que tuvieron que decretar un receso de 20 minutos para que el desahogo de la prueba del menor de edad, siguiera el curso, ya que la consideran fundamental para el desarrollo de la audiencia.

El niño Ian, dibujo a su mamá dijo que era bonita con su pelo, dibujo a tres personas, uno con bigote, otro un cinto, “lastimó a mi mama, este soy yo y tengo la cara triste, yo estaba en mi cama pero no estaba dormido, ellos estaban en el cuarto de mi papá, no la puerta estaba cerrada y no pude entrar, tocaba muy fuerte pero no me abrían, ellos lastimaron a mi mamá, no sé cómo se llaman, no conozco a los malos, después entró mi papá y mi abuelo quienes traían un cuchillo”.





