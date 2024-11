Fallece bebé de dos años mientras dormía en colonia Granjas del Valle

Al número de emergencias del 9-1-1 llegó una llamada donde reportaban el fallecimiento de una menor de edad de 2 años de edad, según los padres de la menor, no hubo cambios en su rutina ni malestares notorios, por lo que autoridades investigan la causa del fallecimiento.

El hecho se registró en un domicilio que se ubica sobre la calle Valle de los Medina y calle Industrias, en la colonia la Granjas del Valle, donde primeramente arribaron al lugar paramédicos para confirmar el deceso.

Los padres de la menor, que fue identificada como Elizabeth Angelie de 2 años de edad, indicaron que estuvo inquieta durante la noche y tomó un medicamento denominado Espaven a las 4:00 de la mañana, sin cambiar su rutina.

De esta forma, durante la mañana, se dieron cuenta que la menor no había despertado y al notar que no se movía ante los estímulos auditivos, se acercaron y se percataron que no respiraba.

Tras la llamada, agentes de la Policía Municipal, Ministeriales y de la Unidad de Criminalística acudieron al lugar de los hechos, donde se entrevistaron con los padres y recabaron información para iniciar la carpeta de investigación alrededor de su deceso.

Posteriormente, el personal de Servicios Médicos Forenses se hicieron cargo de levantar el cuerpo para trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad, donde realizaran la autopsia de ley para determinar las causas de fallecimiento.