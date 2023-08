Fallece pareja en fuerte accidente en la carretera a Juárez

Esta tarde, de acuerdo a información extraoficial, una pareja, hombre y mujer perdieron la vida debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 224+600 en la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura del tramo El Sueco- Villa Ahumada, generando una fuerte movilización por diversas corporaciones.

Foto: Cortesía | Guardia Nacional

Los cuerpos de las víctimas quedaron a bordo de una pick up Ford todoterreno, F 150. Fueron identificados ambos fallecidos como José Luis Jacobo Miranda y Esperanza Fuentes de Jacobo, se trató de un choque, el conductor de la pick up chocó con la parte trasera de un tráiler de la marca Freightliner, propiedad de la empresa Ale transportes, S. A. De C. V. Saltillo Coahuila.

Versiones extraoficiales informaron que ambos vehículos circulaban en sentido de Chihuahua a Ciudad Juárez, paramédicos de Ángeles Blancos acudieron al lugar de los hechos. Confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, así mismo cubriendo los cuerpos.

Foto: Cortesía | Guardia Nacional

Elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos abanderaron el lugar de los hechos, peritos de la Fiscalía trabajaron en los procedimientos correspondientes previo al levantamiento de los cuerpos de ambos fallecidos.

