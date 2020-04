Formulan cargos a abuelos acusados de matar a niña de 6 años

Por los delitos de homicidio y violación, un juez de control formuló cargos en contra de Miguel Ángel Z.H y María Guadalupe M.P, por haber agredido a la niña J.M.E de 6 años de edad, quien el día 11 de abril, fue privada de la vida por su abuelastro en su domicilio ubicado en la colonia Real de Carolinas.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En los antecedentes de los hechos, se estableció que el abuelastro de la niña de 6 años, la agredió de forma física y sexual, posteriormente la privo de la vida estrangulándola y todo lo anterior ante la presencia de su pareja sentimental, María Guadalupe, quien también fue detenida y presentada ante un juez de control.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, apuntan que los padres de la niña de 6 años de edad, habrían decidido resguardar a la menor con sus abuelos, en la colonia Real de Carolinas, ante el temor de la propagación del virus, toda vez que tenían que continuar laborando, pero nunca se imaginaron que el abuelastro la agrediera mientras la “cuidaba”.

La noche del 11 de abril, la abuela de nombre María Guadalupe llamó a los números de emergencia, avisando que la niña habría perdido la vida a consecuencia de un posible contagio de Covid 19, ya que presentaba los síntomas, pero luego de dos días de investigación se estableció que habría muerto por una agresión del abuelastro.

Aunque no se ha definido si la niña de 6 años contaba o no con el virus, la causa apunto que fue por asfixia, por lo que aparentemente los abuelos, trataron de ocultar el homicidio, “disfrazándolo” de una muerte por el virus y no por el maltrato que sufrió por parte del abuelastro Miguel Ángel.





Te puede interesar:





Policiaca Hombre es asesinado a puñaladas al norte de la ciudad

Policiaca Ladrón queda atrapado en patio de bodega, bomberos lo rescatan

Local Compras de pánico, ahora por la crisis del cemento