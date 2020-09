Fuerte riña en conocida plaza comercial

El viernes por la noche, más de 150 jóvenes que se encontraban en un centro comercial ubicado en el periférico De la Juventud, participaron en una riña luego de haber estado dentro de las instalaciones en una clase de zumba, pese a lo cual Seguridad Pública municipal y gobernación del mismo ayuntamiento dijeron desconocer el hecho, que además viola las medidas sanitarias por el Covid-19.

En internet circularon imágenes y un video en el que se puede observar el hecho, que además de ser una falta administrativa por la pelea en sí, constituye una violación a la instrucción de no permitir la presencia de grupos numerosos, por la pandemia del Covid-19.

La Dirección de Seguridad Pública municipal informó que sólo se hizo patrullaje preventivo, y que no hay reporte de detenidos por riña, en tanto que gobernación dijo desconocer el hecho.

Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia las autoridades llevan a cabo rondines para clausurar lugares en los que se lleven a cabo actividades con más personas de lo permitido, que hasta este momento son 10 por reunión.

De acuerdo a información extraoficial, el evento que se efectuó en el centro comercial fue una clase de zumba con fines altruistas, y en ésta participaron unos 150 jóvenes. El evento se anunció por redes sociales y el mismo viernes por la tarde circularon imágenes en las que se mostraba el inicio de la clase masiva de baile, que posteriormente culminó en pelea, pese a lo cual no hubo personas detenidas por la Policía municipal.

El Heraldo de Chihuahua solicitó información tanto a gobernación municipal como a Seguridad Pública, toda vez que aparte de haberse suscitado una riña en un lugar público se llevó a cabo la actividad de baile con muchas más personas de lo que se permite ante la pandemia del Covid-19.

De parte de gobernación municipal se informó que este tipo de reuniones continúan prohibidas y que son sancionadas, pero hasta ayer no tenían ningún reporte al respecto.

En el caso de Seguridad Pública municipal se informó que se hizo un patrullaje preventivo, pero al no haber una queja o denuncia precisa por parte de terceras personas, no se pueden hacer detenciones, además de que al momento del patrullaje los elementos no presenciaron riña alguna, y para actuar es necesaria la flagrancia.

