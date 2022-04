Habilitan 117 puntos de vacunación para Operativo de Refuerzo contra el Covid-19

Con la finalidad de atender el rezago de segundas y terceras dosis contra el Covid-19, la Secretaría del Bienestar instaló esta semana 117 puntos de vacunación distribuidos en 50 municipios.

La inoculación será para personas mayores de 18 años que por alguna razón no hayan recibido el biológico, por lo que podrán acudir a centros de salud unidades médicas y clínicas para vacunarse con el biológico AstraZeneca.

Podrán asistir en los horarios regulares en los que opera la clínica, así como los fines de semana y días festivos en aquellas que cuenten con horario extendido.

Te puede interesar: Si tienes más de 18 años podrás recibir vacuna contra Covid-19 en centros de salud de Cuauhtémoc

Los requisitos son comprobante de vacunación de la segunda dosis, cuya antigüedad sea mayor a los cuatro meses, el formato impreso descargable de mivacuna.salud.gob.mx, identificación oficial y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Así, hoy 12 y 13 de abril, se llevará a cabo en Ahumada, donde se contará con dos unidades: el Centro de Salud que atenderá de las 8:00 a las 21:00 horas y en la Unidad Médica Móvil (UMM) de las 8:00 a las 16:00 horas; en Allende, en el IMSS de Valle de Allende de 8:00 a 19:00 horas; Ascensión el Centro de Salud y el Centro de Salud de Puerto Palomas de 8:00 a 18:30 horas.

El Paso Autorizan cuarta dosis contra Covid-19 para mayores de 50 años

En Balleza, en la clínica de la Secretaría de Salud de la localidad de las 8:00 a las 19:00 horas; en Batopilas de Manuel Gómez Morín, el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) y la Unidad Auxiliar de Salud (U.A.S.) de 8:00 a 15:00 horas; en Bocoyna en el Centro Ampliado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Creel de 8:00 a 15:00 horas y en el IMSS Bienestar de San Juanito de 8:00 a 19:00 horas; en Buenaventura el Centro de Salud de Buenaventura y Benito Juárez de 8:00 a 18:30 horas y el de Ricardo Flores Magón de 8:00 a 15:00 horas.

En Camargo, en la Unidad Médico Familiar (UMF) del ISSSTE de 8:00 a 13:30 horas y en los Centros de Salud de Chavira de 8:00 a 19:00 horas, CAS Camargo de 8:00 a 18:00 horas, y centros de La Laguna, El Porvenir, Altavista, Maravillas y Ortigüeño de 8:00 a 14:00 horas; en Casas Grandes, en el Centro de Salud de 8:00 a 18:30 horas; en Carichí, el operativo se extenderá hasta el domingo 17 en el Centro de Salud de 8:00 a 15:00 horas.

En Chihuahua, se atenderá en las unidades médicas familiares del IMSS 2, 4, 33, 44, 69 y el Hospital General Regional (HGR) 1, Unidad Morelos, en el siguiente horario: el lunes de 10:00 a 19:00 horas y martes y miércoles de 8:00 a 19:00 horas. También en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE de 8:00 a 19:00 horas y en el Hospital Lázaro Cárdenas de 8:00 a 14:00 horas.

Asimismo, en el Centro de Salud Villa Juárez de 7:30 a 20:30 horas del lunes 11 al miércoles 13 y del jueves 14 al domingo 17 de las 7:30 a las 18:00 horas, de igual manera que en el CAAPS Nogales; en el Hospital General de 7:00 a 15:30 horas, el C.S. Rinconada de los Nogales de 7:30 a 20:30 horas, el C.S. Martín López de 8:00 a 21:00 horas, y en el Hospital Militar Regional del lunes 11 al miércoles 13 de 8:00 a 13:00 horas.

En Coronado, el 12 y 13 de abril en el Centro de Salud de 8:00 a 19:00 horas; en Cuauhtémoc, en el Hospital General de Zona(HGZ) 16 del IMSS de 8:00 a 19:00 horas y Ia Clínica Hospitalaria(CH) del ISSSTE de 8:00 a 13:30 horas.

Asimismo, en lo centros de salud de Tierra Nueva y San Antonio de 8:00 a 16:00 horas del martes 12 al domingo 17 de 8:00 a 16:00 horas; el martes 12 y miércoles 13 en los C.S. de Reforma y Anáhuac de 8:00 a 18:00 horas y el de Álvaro Obregón de 8:00 a 15:00 horas.

En Delicias, el 12 y 13 en el HGZ 11 del IMSS de 8:00 a 19:00 horas; la CMF y CH del ISSTE de 8:00 a 13:30 horas, y el Hospital Regional de 8:00 a 21:00 horas. En El Tule, en el Centro de Salud de 8:00 a 19:00 horas; en Galeana, el C.S. Lebarón de 8:00 a 15:30 horas.

En Gómez Farías, el 12 y 13 en el C.S. de 8:00 a 15:30; en Guadalupe y Calvo, en el C.S. de 7:30 a 14:30 horas; en Gran Morelos, en el C.S. de 8:00 a 15:30 horas; en Guachochi, en el IMSS Bienestar de 8:00 a 19:00 horas, la UMF ISSSTE de 8:00 a 13:30 horas, el CAAPS y C.S. Choguita de 8:00 a 15:00 horas.

En Guerrero, el 12 y 13 en la UMF de 8:00 a 13:30 horas, y del 12 al 17 en los centros de salud de La Junta y Guerrero de 8:00 a 16:00 horas; en Huejotitan, el 12 y 13 en el CS de 8:00 a 19:00 horas; en Ignacio Zaragoza, del 12 al 17 de 8:00 a 20:00 horas; en Janos, el 12 y 13 en el CS de 8:00 a 18:30 horas; en Jiménez, el 12 y 13 en la UMF 24 y el CESSA de 8:00 a 19:00 horas, y la CMF del ISSSTE de 8:00 a 19:00 horas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En Juárez, el 12 y 13 en las UMF 34, 46, 47, 48, 56, 61, 64, 65, 67 y 70 del IMSS de 8:00 a 19:00 horas, la CMF y el HG del ISSSTE de 8:00 a 13:30 horas, del 12 al 16 de abril en el CAAPS Águilas de Zaragoza de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 18:30.

Asimismo, el 12 y 13 de 7:00 a 14:30 horas en el C.S. No.14 Fidel Ávila, CESSA Senderos, Centro de Salud Rural (C.S.R.) Samalayuca, C.S. No.7 Independencia I, No. 8 Aztecas I, No.10 Morelos, y de 8:00 a 14:30 en el C.S.R. Guadalupe, San Isidro, C.S. No. 5 Revolución Mexicana, No. 3 División del Norte, CESSA Colinas, C.S. No.6 Independencia II, No.9 Aztecas II, Dr. Luis Estavillo Muñoz y el CAAPS Anapra. De las 8:00 a las 16:00 horas en UMM UF2 El Millón, y de 8:00 a 21:00 horas en el C.S. Galeana, Todos Somos Mexicanos, C.S. No. 12 San Felipe y No.15 Plutarco Elías Calles.

En Julimes, el 12 y 13 en el C.S. de 8:00 a 15:30 horas; en La Cruz, en el C.S. de las 8:00 a las 20:00 horas; en López, en el C.S. Villa López de 8:00 a 19:00 horas; en Madera, el 12 y 13 en la UMF del ISSSTE de 8:00 a 13:30 horas, y del 12 al 17 en el C.S. de 8:00 a 16:00 horas; en Matamoros, el 12 y 13 en el C.S. Villa Matamoros de 8:00 a 19:00 horas; en Meoqui, en el CESSA de 7:00 a 20:00 horas y en C.S. Lázaro Cárdenas de 8:00 a 15:30 horas.