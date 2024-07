Han asesinado a siete personas en los primeros días de julio en Chihuahua capital

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas González informó que al corte de este jueves 4 de julio, se han registrado siete homicidios dolosos en la ciudad de Chihuahua, con un promedio de casi dos personas asesinadas cada día.

En un comparativo de la Dirección de Seguridad Pública, mencionó que el pasado mes de junio se contabilizaron un total de 52 personas privadas de la vida, pero argumentó que el corte de los primeros seis meses del año pasado 2023 y el de este año 2024, coincide exactamente en número, con 226 homicidios.

“Son los mismos que llevamos con los 52 de junio: son 226 homicidios al mismo corte del año 2023. Pero el tema es que junio fue un mes complicado con 52 eventos, eso es lo que está marcando mucho la diferencia, pero en el total del corte de junio, traíamos los mismos eventos, en 2023 que en 2024. Este es buen análisis para tomar decisiones al cierre del año”, afirmó.

En el caso del feminicidio ocurrido durante la madrugada de este jueves 4 de julio en el motel Las Palmas, donde una mujer de 32 años fue privada de la vida presuntamente por su pareja sentimental, quien fue detenido en ese momento por los elementos de la Policía Municipal, Julio Salas mencionó que se recibieron llamadas al número 911 en las que reportaban ruidos extraños en relación a golpes y llamadas de auxilio de una persona, que provenían del motel Las Palmas.

“Afortunadamente, llegó la unidad, podría relatar el tema sobre la acción que se realizó, pero podría perjudicar algún tema jurídico y no quiero influir. Fue una muy buena intervención de la Policía Municipal y les he dado la instrucción a los muchachos, tanto de violencia familiar como de género, que no midamos el tema de hacer las detenciones. Hay una línea muy chiquita por el tema jurídico, pero es necesario establecer una fuerza necesaria para hacer las detenciones, que se tienen que hacer, porque solamente así se están haciendo las detenciones”, agregó Salas González.

Así mismo, se refirió a otro evento ocurrido el pasado miércoles 3 de julio, en el que lamentablemente fallecieron tres personas a bordo de un vehículo en la zona norte de la ciudad de Chihuahua.

“Se está trabajando en el caso, a través de la Mesa de Gabinete, donde se trabaja en el área preventiva. Sigue la estrategia de Inteligencia en toda la ciudad. La instrucción de nuestro alcalde, es que es necesario que permanezca el comisario en el Área de Fiscalía, para poder colaborar, en mi poca experiencia con el tema de la tecnología. Ahí voy a estar para dar la detención a esas personas que privan de la vida a otras. Estamos desarrollando y estamos trabajando”, expresó.