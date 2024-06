Hecho violento en banco en la Tecnológico fue conflicto con cliente, no un asalto: DSPM

El comisario Julio César Salas González informó que el suceso acontecido en el exterior de un banco el pasado lunes 10 de junio, fue un hecho aislado entre un cuentahabiente de la institución que discutió con el área gerencial, y que desafortunadamente, llegó a la detonación de un arma de postas, lo que originó un enfrentamiento con un policía de la corporación.

“El hecho no lo consideramos como un tema de un robo una institución bancaria; lo consideramos como una situación de un conflicto de un cliente del banco. Entonces, no lo estamos considerando ni como un asalto, ni como tentativa, lo consideramos únicamente como un conflicto que tuvieron con el banco, porque no podía sacar su dinero. Hasta ahí van las investigaciones. Nosotros no consideramos que se haya tratado o que hayan sido recurrentes en el tema de tratar de asaltar los bancos en la ciudad, eso no existe aquí”, afirmó Julio Salas González.

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mencionó que aunque no se advierte una situación de peligro, se tienen desplegados diferentes operativos, además de la videovigilancia de Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), con conexión directa a los bancos.

“Las cámaras de los bancos están integradas con la Plataforma, tenemos mucha comunicación con los bancos. Ahorita no identificamos ningún riesgo”, aseveró.

Sobre el incidente, relató que el pasado lunes 10 de junio se dio un evento en un banco al norte de la ciudad, donde una persona traía un arma de postas. La llamada al 911 que fue a las 11:34 de la mañana y se reportó a una persona armada fuera de la institución bancaria.

En la DSPM se activaron los protocolos de actuación; en la institución bancaria, de inmediato vía cámaras mandaron imágenes de donde estaba enfocada la Plataforma Escudo Chihuahua. También las patrullas de la Policía Municipal arribaron como primer respondiente de la Policía Municipal.

“A la hora de hacer la primera intervención de nuestros compañeros del Distrito Villa, identifican a la persona que estaba en el exterior del banco con un arma en la mano. El compañero desconocía totalmente si era un arma de postas o era un arma real. La persona a la hora de estar apuntando al policía con el arma de postas, lo que hace el compañero, es sacar el arma de fuego, hacer cuatro detonaciones, e impacta detonación a la persona, a la altura del estómago de entrada y salida por la espalda”, detalló el comisario Salas González.

Es así como se da con el probable responsable del evento en el banco y se desprendió de la investigación, que la persona iba a sacar dinero con una tarjeta de la institución bancaria, nada más que no contaba con una credencial de elector para retirar el dinero.

Por ello, tuvo una discusión desde días anteriores. Desafortunadamente, traía un arma de postas, cuando tuvo la discusión con la parte gerencial del banco. Luego, el agresor dispara una posta a la puerta principal, lo que provoca que salga la persona que es encargada de la sucursal y realiza otra detonación con la posta y sale corriendo.

“Desconocemos el motivo, si pudo o no pudo retirar su dinero, las investigaciones están continuando, no puedo dar más información. El actuar del compañero estuvo siempre justificado por el modelo Uso de la Fuerza, que nos rige a los policías: el compañero en primera estancia no sabe identificar si es un arma de postas o no, en toda la facultad para defender su vida”, explicó el comisario Salas.

Terminó diciendo que el proceso lo lleva Criminalística al embalar las pruebas y haciendo entrevistas; y la persona se puso a disposición del área de FGE, que tiene guardia custodia del área de Fiscalía en un hospital.