Inspectores prepotentes y abusones: Paletero

Acusa humilde paletero a inspectores municipales de prepotentes, luego de que se encontrara vendiendo paletas en el primer cuadro de la ciudad y lo sorprendieran para sin medir muchas palabras le hicieran el decomiso de su carro.

Don José Dolores Parada quien se gana la vida en la venta de paletas, bolis y nieves para la empresa paletera “Tomy” en su intento por vender más producto se le ocurrió hoy día internarse a la zona centro donde se encuentran los agricultores en plena manifestación para ofertar sus productos.

Dijo que llevaba ahí varias horas y había tenido buena venta pues había muchas personas y de paso las altas temperaturas, pero que de pronto llego un grupo de al menos cinco representantes de gobernación municipal a exigirle su permiso para andar en la zona.

Al no contarlo no solo se encargaron de retirarlo, ya que los señalo de prepotentes y abusones pues al manifestarles que ya se retiraba no le escucharon y solo se encargaron de arrebatarle su carro de paletas diciéndole que su producto y herramienta para la venta estaban decomisados.

Foto: Horacio Chávez I El Heraldo de Chihuahua

Muy triste se fue el paletero pues además de tener que responder por el producto que se derritiera pues no sabía en cuanto tiempo podía recuperarlo, todavía tenía que lidiar con lo que le dijera el duelo de la peletería para la que labora.





