Interceptan Ómnibus por reporte de reo fugado; hombre señala que fue liberado de penal de Coahuila

Un fuerte operativo coordinado entre policías estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo lugar este sábado, cuando se interceptó un autobús de la línea Ómnibus de México en una carretera federal. La operación fue desencadenada por informes que indicaban la posible presencia de un reo fugado a bordo del vehículo. El despliegue de las fuerzas de seguridad generó expectación entre los pasajeros y transeúntes, quienes observaron con sorpresa la contundente acción de los agentes.

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad ingresaron al autobús y localizaron a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por las autoridades: un individuo de alrededor de 40 años de edad, de tez morena, con varios tatuajes visibles, vestido con un pantalón y una camiseta gris, las cuales son características del uniforme que se utiliza en los centros penitenciarios (Ceresos) del país. Ante el hallazgo, el sujeto fue inmediatamente detenido, lo que generó un ambiente de tensión entre los pasajeros.

Sin embargo, al ser confrontado por las autoridades, el hombre declaró que no se trataba de un reo fugado, sino que ya había cumplido su sentencia en un penal de Coahuila, y había sido liberado recientemente. Explicó que las prendas que vestía eran las mismas que le proporcionaron al salir del penal, ya que no contaba con más ropa al momento de su liberación. El individuo insistió en que su viaje era legítimo y que no tenía nada que ocultar.

A pesar de sus afirmaciones, las autoridades decidieron trasladarlo a una delegación para corroborar la versión que había ofrecido. Se procedió a verificar su identidad y a revisar su historial judicial para confirmar que, efectivamente, había cumplido su condena y que su liberación era legal. Este procedimiento se realizó como medida precautoria, dadas las características del operativo inicial.

El suceso ha generado debate sobre los protocolos de seguridad y el trato a los exreclusos que, tras cumplir sus condenas, enfrentan situaciones complicadas debido a su vestimenta o apariencia. Se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial en las próximas horas para aclarar los detalles del incidente y confirmar si la versión del individuo es consistente con los registros penitenciarios.