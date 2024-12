Le corta el paso al Bowi en la Tecnológico y provoca choque; hay una persona lesionada

Luego de que el conductor de un auto le cortará la circulación a una unidad de Bowi sobre la avenida Tecnológico, una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para mayor atención médica, mientras que el auto quedó con daños materiales.

El accidente tuvo lugar en el cruce de las calles Paracaidistas y Tecnológico, donde, de acuerdo con el reporte, un Cavalier de modelo atrasado fue el que se atravesó en el camino del camión troncal Bowi con número TG-23.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Al no poder detenerse a tiempo, el operador de la unidad de transporte terminó impactando con el auto del lado del chofer. No obstante, debido a que no iba a gran velocidad, el golpe no fue aparatoso.

En el lugar de los hechos se presentaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, debido a que en el reporte se había indicado que el conductor se encontraba atrapado dentro del auto, por lo que se quedaron en la espera de analizar la necesidad de utilizar las quijadas de la vida.

Los agentes de la Policía Vial y Municipal abanderaron la zona del accidente, acordonando los alrededores, donde, al tratarse de un cruce entre calles y una avenida, se presentó una gran congestión vehicular en la zona.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, el conductor fue atendido de emergencia por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo abordaron en la ambulancia y lo trasladaron a un hospital cercano para su mayor atención médica.

Posteriormente, se solicitó la intervención de una grúa que moviera el auto accidentado del camino, para que así, pudiera reanudar la circulación en esta zona al norte de la ciudad, al mismo tiempo, los agentes de vialidad realizaron el deslinde de responsabilidad por el accidente.